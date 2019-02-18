除了新疆…印媒曝光西藏「至少3座」再教育營

2019-02-18 16:22 世界日報 中國新聞組／北京18日電



中國也在西藏設立「再教育營」，根據衛星照片顯示，目前至少已設立三座。 分享 facebook 中國在新疆設立「再教育營」關押約100萬維吾爾族人，強迫其接受愛國思想洗腦，引發西方社會抨擊。印度媒體披露，事實上不只新疆，中國也在西藏設立「再教育營」，根據衛星照片顯示，目前至少已設立三座。

印媒The Print日前報導，這批衛星照是由退役印軍上校巴特（Vinayak Bhat）提供，他曾是印度陸軍軍事情報員，通曉中文，擅長衛星圖像解釋與分析，而這三座「再教育營」目前尚未完工，其中一個位於西藏康區。

照片顯示，「再教育營」占地廣闊，由厚達五公尺的高牆包圍，外面還有鐵絲網，營地四周有圍牆環繞，另設有警衛塔，形如監獄。 報導以「古拉格」（Gulag，前蘇聯勞改營）稱呼。

自由亞洲電台日前引述達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長達瓦才仁表示，康區寺院最多、人口也集中，1950年代許多抵抗中國的戰爭都從康區爆發，「所以他（北京當局）要為比較大規模的鎮壓做準備。」

其實中國早就在藏區進行洗腦教育，不但將數千座寺廟和軍營充當「再教育營」，24小時監控，還強迫比丘尼與出家人穿上軍裝高唱「沒有共產黨就沒有新中國」，甚至強迫僧人穿袈裟跳舞。

多維新聞網報導， 印媒的報導和流亡藏人的說法均未獲證實，且北京方面亦未回應此事。