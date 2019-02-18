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開年打首虎 大陸菸草副局長落馬

2019-02-18 16:14世界日報 中國新聞組╱北京18日電

中央紀委國家監委網站16日通報稱，中國菸草專賣局黨組成員、副局長趙洪順涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受國監委紀律審查和監察調查。 其也成為農曆新年後首名被查的副部級官員。

中國經濟周刊指出，中央紀委國家監委通報並沒有透露更多信息，趙洪順落馬原因不得而知。

多維新聞報導，上述通報使得神秘、低調的中國菸草系統再次成為輿論關注焦點。

一位菸草系統人士稱：「他因為什麼落馬，我也不知道具體情況。不過，單從菸草專賣系統來說，他的級別目前應該是（落馬官員中）最高的了。」

中國菸草專賣局成立於1984年，與中國菸草總公司實行一套機構、兩塊牌子，2008年歸給工信部管理至今。相關編制規定顯示，中國菸草專賣局為副部級單位，其中：局長1名、副局長4名。

資料顯示，趙洪順從1989年至今一直在菸草系統任職，在2011年10月升任中國菸草專賣局黨組成員、副局長。

根據中央紀委國家監委網站顯示，趙洪順是被列入執紀審查的中管幹部。

梳理發現，儘管此前中國菸草系統有多名官員落馬，但是都以地方省局（公司）一把手為主，作為中管幹部的目前只有趙洪順一人。

目前，趙洪順的簡歷已從中國菸草專賣局黨組成員一欄中刪除。

有分析人士認為，中國菸草系統腐敗多發主要和菸草系統政企合一的體制有較大關係。

根據相關規定，中國菸草行業實行統一領導、垂直管理、專賣專營的管理體制。中國菸草專賣局、中國菸草總公司對全中國菸草行業進行集中統一管理。 這使得中國菸草行業是人、財、物高度集中的特殊行業。

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