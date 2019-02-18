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汪毅夫稱 習籲兩岸政治協商 像1948年成立聯合政府倡議

2019-02-18 12:51聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸全國台灣研究會副會長汪毅夫接受《中評社》專訪時表示，大陸國家主席習近平今年1月2日在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上的講話，提出兩岸政治協商倡議，像極了1948年中共中央發布《紀念五一勞動節口號》，倡議「各民主黨派、各人民團體、各社會賢達迅速召開政治協商會議，討論並實現召集人民代表會議，成立民主聯合政府」。

現年69歲的汪毅夫，祖籍台灣台南，生於福建廈門，其曾祖父汪春源為清朝台灣最後一位進士。汪毅夫1998年1月至2008年1月擔任福建省副省長，習近平則於1999年至2002年先後擔任福建省代省長、省長。

汪毅夫現任大陸全國台灣研究會副會長、廈門大學台灣研究院講座教授，曾多次來台講學。

習近平在1月2日的講話中提到，「我們鄭重倡議，在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。」

針對習近平這番談話，在中評社18日刊登的專訪中，汪毅夫說，習在此提出政治協商的倡議，像極了1948年中共中央《紀念五一勞動節口號》倡議「各民主黨派、各人民團體、各社會賢達迅速召開政治協商會議，討論並實現召集人民代表會議，成立民主聯合政府」。

他表示，當年，各民主黨派、人民團體和民主人士踴躍響應號召，達成了新政協的召開。在新政協籌備會上，台灣民主自治同盟被確定為參加新政協的14個黨派單位之一。在新政協召開的時候，兩岸關係已經發生了狀況、發生了問題。

台灣民主自治同盟首席代表謝雪紅向新政協提交了「處理台灣問題的五點意見」，她還和田富達先後代表台灣同胞在新政協大會發言。「在新政協，什麼問題、什麼意見都可以談。」

譬如，關於國號，當時有「中華人民共和國（中華民國）」之說，針對此說又有應該保留、可以暫時保留和不必保留「中華民國」四字的意見。各抒已見，暢所欲言。他強調，「政治協商乃是一個解決問題的過程，又是一個團結一切可以團結的人的過程。」 　

汪毅夫認為，以史鑒今，關於兩岸關係和平發展制度性安排、關於「兩制」台灣方案的政治協商，也一定是解決問題的過程、團結一切可以團結的人的過程。

他指出，台灣問題是中國內戰遺留的問題，不存在主權和領土再造的問題；台灣問題還包含了歷史上由於民族弱亂導致的，台灣同胞的特殊歷史遭遇和特殊心態的問題。

汪毅夫說，「我們追求的國家統一不是形式上的統一，更是兩岸同胞的心靈契合。所以，習主席在紀念《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上，講了『70年來』的歷史，更顯兩岸關係存在的主要問題，和做好台灣人民工作即團結一切可以團結的人的重要性。」

汪毅夫表示，如同當年擁護「五一口號」是新政協的共同政治基礎一樣，「堅持『九二共識』、反對台獨共同政治基礎」是兩岸政治協商的基礎。不承認「九二共識」和自稱為主張台獨的政治工作者之流，當然是自外於兩岸政治協商的「孤家寡人」，終將留名於歷史的恥辱簿。

大陸全國台灣研究會副會長汪毅夫。（取自《中評網》）
大陸全國台灣研究會副會長汪毅夫。（取自《中評網》）
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