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陸駐紐約總領館提醒陸客 夫妻到美國旅遊別吵架...

2019-02-18 12:00聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸駐紐約總領館近日在其微信公眾號上提醒大陸民眾，「出境遊不可任性」。因為春節期間，總領館接到一起中國公民求助案件。原因是一名張姓女子全家到紐約旅遊，卻在回國前一晚，夫妻兩人在旅館外大吵並相互推搡，導致丈夫遭美國警方逮捕，次日還得出庭。

大陸駐紐約總領館稱，當日傍晚，張姓女子與丈夫因為一點小事在下榻旅館外面發生激烈爭吵，兩人一時情緒激動還互相推搡。結果兩名路人看到後報警，警方到場，男方被以涉嫌家暴罪名被捕，面臨第二天保釋、出庭、聘請律師等費時傷財的司法程序，原定回國行程也不得不推遲。

大陸駐紐約總領館特別發文提醒大陸民眾注意：

一、夫妻打架在美國絕不是小事

在美國，夫妻動手打架被視為家庭暴力。執法機關對涉嫌家暴案件十分重視，對待家暴罪執法嚴苛，一旦有家暴跡象，警方會立即採取執法行動。

夫妻吵架，如女方報警，往往男方會被捕接受調查。有時可能夫妻一方並不想員警逮捕對方，只是想警告對方。但員警到達現場如發現一方有傷，會立即逮捕另一方。有時警方發現夫妻雙方都有傷且相互指責，可能會同時逮捕夫妻雙方。

夫妻在家中發生激烈爭吵甚至動手，如果鄰居聽到聲音不對，也很可能會報警。夫妻或情侶因鬧彆扭在大街上拉扯，這種情況如發生在美國就很可能會有路人報警，甚至充當證人。

二、一旦進入司法程序無法輕易撤訴

在美國，家暴案件屬公訴罪，不是簡單的家庭糾紛，不是受害者想撤告就可以撤告。一旦正式進入家暴案審理程序，地方檢察官將代替受害者對被告提出訴訟，此時即便受害方後悔也無法撤訴。

涉家暴案被捕，一般會被拘押1至3天才能上庭等待法官發落，交幾千美元的押金才能取保侯審。如案情嚴重，還得聘請律師，準備正式開庭。更麻煩的是開庭一次，大約要等一、兩個月時間。

三、涉家暴罪案件可能面臨嚴重法律後果

一旦家暴案確立，員警可以發出保護令，不允許涉案雙方住在一起。出庭時，法官會視案情判社區服務、罰款或接受情緒管理課程等，並會依法命令被告在審案期間不能接近受害方。一旦認罪或定罪後，被告假釋期間不得與受害方接觸，除非受害方出庭要求法官取消保護令。

有條件的保護令可允許被告回家，但不能再威脅另一方，否則會再度被抓。無條件的保護令則禁止被告回家，甚至禁止跟對方通電話、發傳真、發電子郵件，也不能通過第三者與對方接觸，讓被告跟家庭完全隔離。嚴重情況下，保護令可持續數月甚至一年，有時會導致夫妻關係徹底破裂、家庭解體。

四、出境遊應事先瞭解當地法律法規，發生家庭矛盾要妥善處理，不要觸犯法律

大陸駐紐約總領館提醒到美東地區旅遊的中國公民，出國前可事先登陸中國領事服務網和駐紐約總領館網站，了解美國法律法規和中美文化差異，學習一些美國法律常識，避免因為誤解而引起糾紛甚至觸犯當地法律而不自知。旅途中如發生家庭矛盾應做好溝通，妥善處理，自覺展現並維護中國遊客的良好形象。

今年春節期間，大陸一對夫妻到紐約旅遊，卻因兩人激烈爭吵，導致丈夫遭美國警方逮捕。...
今年春節期間，大陸一對夫妻到紐約旅遊，卻因兩人激烈爭吵，導致丈夫遭美國警方逮捕。圖為除夕當晚，紐約帝國大廈為慶祝農曆新年而亮燈。（中新社）
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大陸一對夫妻春節到美國旅遊，結果因為吵架太過激烈，老公遭警方逮捕。大陸駐紐約總領...
大陸一對夫妻春節到美國旅遊，結果因為吵架太過激烈，老公遭警方逮捕。大陸駐紐約總領館特別發文提醒陸客，出國旅遊「別任性」。（取自大陸大陸駐紐約總領館微信公眾號）
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夫妻家暴紐約
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