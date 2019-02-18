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梅克爾籲大陸加入國際軍控談判 環球時報批不厚道

2019-02-18 10:28聯合報 記者林則宏╱即時報導

德國總理梅克爾16日呼籲中國大陸加入國際軍備控制談判，繼中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪當場回絕後，大陸立場一向強硬的《環球時報》18日更發表社論批評梅克爾「不厚道」，「表現出德國和一部分歐洲人的自私」，並強調「中國不會理睬的」。

針對美俄相繼退出「中程核武條約」（INF，大陸稱「中導條約」），梅克爾上周六在慕尼黑安全會議上說，「如果有關談判不僅是在美國、歐洲和俄羅斯之間展開，而是也把中國包括在內，我們當然會感到高興。」

環球時報指出，INF關係到歐洲和德國的利益，美國率先拋棄INF，導致軍控體系坍塌，德國有些著急，是可以理解的。

「然而梅克爾貿然表態，呼籲中國參加新的導彈控制談判是很不恰當的，她的這種做法是對中國利益和意願的不尊重，客觀上為華盛頓幫了腔，這等於是鼓勵美國採取不負責任的退約行動。」

美國退出INF的主要藉口是俄羅斯不遵守該條約，此外美國也提出中國不受該條約的約束，作為該條約沒起到效果的說辭之一。

環球時報表示，對德國來說，最簡單的思維就是：參加INF的國家越多越好。「然而，世界上的事情並非這麼簡單，其他地區的安全風險和加強國防的必要性是很多歐洲國家感受不到的。」

文章稱，INF是當年勢均力敵的美蘇兩個超級大國簽署的，它是兩大力量為緩和對抗而採取的妥協辦法，是軍力同水準國家之間的協議。中國雖然現在比過去強大了許多，但中國的核力量水準和綜合軍力水準遠未達到與美國平起平坐、可以平等商談裁軍的時候。

環球時報指出，歐洲人都清楚，美國退出INF是華盛頓搞「美國優先」、背棄一系列國際義務戰略性走偏的一部分。在慕尼黑安全會議上，梅克爾和歐洲國家對美國近年的安全政策提出諸多批評，梅克爾還對華盛頓認為德國的汽車也威脅到美國國家安全表達了不解。但是在INF問題上，梅克爾卻順著美國的意思向中國喊話，這表現出德國和一部分歐洲人的自私。

文章表示，中國作為世界第二大經濟體需要一支比現在更加強大的國防力量，構建亞太及更廣泛地區和平賴以存在的力量均勢，這個道理有著豐富地緣政治經驗的歐洲人不難理解。亞太和平與穩定只會對歐洲有好處。

環球時報最後強調，亞太地區的力量離均勢還有很遠的距離，中國的軍事力量與美國有多大差距，德國人一目了然。德國人此時呼籲中國加入美俄軍控談判，中國不會理睬的。就對中國的作用而言，梅克爾說了等於沒說。

德國總理梅克爾呼籲大陸加入中程核武條約國際軍備控制談判，引來《環球時報》批評其「...
德國總理梅克爾呼籲大陸加入中程核武條約國際軍備控制談判，引來《環球時報》批評其「不厚道」、「表現出德國和一部分歐洲人的自私」。圖為梅克爾16日在慕尼黑安全會議上發言。（新華社）
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