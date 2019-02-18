兩岸媽祖信眾 廈門交流「善」文化

2019-02-18 00:12 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



近百名來自台灣的媽祖信眾與廈門媽祖信眾，17日在廈門沙坡尾朝宗宮相聚，交流「善」文化。

新華社報導，本次從台灣到廈門的信眾均來自嘉義的新港溪北六興宮。當日中午，沙坡尾廈港民族路上彩旗飄揚，鼓樂喧囂。朝宗宮文藝陣頭恭迎台灣新港溪北六興宮媽祖聖駕及六興宮信眾，至朝宗宮大殿。大殿內，朝宗宮代表為六興宮媽祖披上大紅綵帶並依古禮舉行祭典，上香、獻禮、敬帛。隨後，朝宗宮贈予六興宮「善」字書法墨寶，紀念六興宮首次到訪交流。

六興宮負責人江筱芃表示，今年是六興宮連續第二年到大陸會香交流，依慣例向媽祖求賜「金言」。作為參訪交流主題，今年媽祖賜以「向善若水．善．擇善向前」為主軸。

「很早就聽聞廈門朝宗宮以媽祖『立德、行善、大愛』精神開展了很多卓有成效的工作。很幸運我們能前來朝宗宮會香拜訪。期待我們能共享宮廟資源，開展文化交流。」江筱芃說。

朝宗宮管委會主任林招治表示，媽祖是「真、善、美」的化身，六興宮信眾秉持媽祖賜言，以「向善若水．善．擇善向前」為主軸蒞臨交流，體現了媽祖慈悲為善，包容似水的襟懷。「我們願與台灣六興宮分享朝宗宮的『善行善舉』，共同將中華傳統文化中的『善』文化發揚光大。」林招治說。

六興宮位於嘉義，至今已有200多年曆史，香火旺盛。廈門朝宗宮則有近400年的歷史，宮廟前的玉沙坡是廈門港的發祥地。