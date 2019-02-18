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海峽兩岸民俗文化節 福州開幕

2019-02-18 00:18聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

福州的魚丸、茉莉花茶、閩劇、福州語歌曲，台灣的電音三太子、少數民族古謠、傳統花藝等，17日在福州花海公園同台亮相，拉開2019年海峽兩岸民俗文化節的序幕。

2019年海峽兩岸民俗文化節17日在福州花海公園啟幕。圖為台灣電音三太子表演。 ...
2019年海峽兩岸民俗文化節17日在福州花海公園啟幕。圖為台灣電音三太子表演。 中新社
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中新社報導，在民俗展演大舞台上，台灣青年音樂人品客和黃雅各彈唱起台灣少數民族古謠「排灣族老人飲酒歌」，現場觀眾也打著節拍唱和起來。「很高興能帶來代表台灣特色的表演，讓這裡的人聽到我們的歌謠。」黃雅各說，他和品客分別來自台灣泰雅族與排灣族，目前常住福州，已經算是「半個福州人」。

黃雅各和品客常常在福建各類民俗活動或閩台交流活動上表演，每次都覺得好像回到家鄉一般。「沒有什麼隔閡，也有很多福建的朋友說我們蠻接地氣的。」黃雅各說。

本屆民俗文化節深入挖掘整合閩台文化旅遊資源，設置了民俗展演大舞台、文化振興鄉村集市、傳統手工技藝展示、傳統美食和茶文化體驗、旅遊資源推介等十餘個區塊，展現原汁原味、豐富多彩的民俗文化風情，本屆民俗文化節盡顯海峽元素，約百名台灣民眾參加本屆民俗文化節。

在文化振興鄉村集市和傳統手工技藝展示區域，台灣傳統花藝、鹿港吳燈舖、桂箖傘燈、鹿港繡、花燈藝閣等台灣傳統手工技藝和文化創意項目也引人注目。台灣傘燈手工業者黃信鎔認為，台灣傳統工藝在中華傳統文化中占有一席之地，希望能深入推廣到福建。

旅遊推介專區聚焦台灣旅遊資源，推介「兩馬」尋根之旅，還有台灣立榮航空、華信航空、遠東航空、雄師旅遊、易飛網等多家公司加盟，推介特色旅遊產品。台灣海峽兩岸觀光旅遊協會福州辦公室主任劉連官表示，旅遊推介首次被納入海峽兩岸民俗文化節，希望藉此讓福建居民多瞭解金馬澎旅遊，兩岸民眾多交流交往。

海峽兩岸民俗文化節創辦於2008年，由「閩都民俗文化節」發展而來。本屆民俗文化節為期兩天，將推出民俗展演、武術、閩劇、歌舞表演專場。

福建鹿港排灣族
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