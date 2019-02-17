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菲總統現身銅鑼灣「為妻慶生」 5個月2度祕訪港

2019-02-17 16:35世界日報 香港新聞組╱香港17日電

菲總統現身銅鑼灣，5個月內兩度秘密訪港。 世界日報記者高雪景／翻攝
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菲律賓總統杜特蒂去年10月低調來港後，16日再被發現在香港出現。

菲總統現身銅鑼灣，5個月內兩度秘密訪港。 世界日報記者高雪景／翻攝
菲總統現身銅鑼灣，5個月內兩度秘密訪港。 世界日報記者高雪景／翻攝
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香港01報導，民主黨南區區議員柴文瀚在臉書（Facebook）刊登照片，顯示杜特蒂身處銅鑼灣連鎖時裝店UNIQLO。柴文瀚回應查詢時指，傍晚在該店發現杜特蒂，他當時與多名香港警方要員保護組（G4）人員和保鑣同行。

根據柴文瀚上載至臉書的照片，可見身穿黑色西裝的杜特蒂在UNIQLO內走過。柴文瀚接受查詢時表示，昨日傍晚6時多，他在銅鑼灣世貿中心UNIQLO行逛，期間發現杜特蒂，隨即以手機拍攝。

報導說，這次是杜特蒂五個月內第二次以私人性質來港，政府沒有公布他官式訪港。上一次他私人性質來港是去年10月，被人目擊戴著口罩，與女兒Kitty和太太Honeylet Avanceas，也在銅鑼灣逛UNIQLO，身邊亦有多名保鑣同行。

據報導，菲律賓總統府發言人證實杜特蒂訪港，指他此行是為妻子慶祝生日，他們的女兒也有同行。

杜特蒂去年訪港前，曾表示自己可能患上癌症，惟未知健康狀況，正等待化驗結果，有傳杜特蒂當時來港是為了接受診治。

報導稱，離港後，杜特蒂在一場記者會上否認患癌，而身體檢查結果顯示對癌症呈陰性反應，他表示接受檢查只想讓家人安心，並否認與家人來港是為了求醫。

杜特蒂香港UNIQLO
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