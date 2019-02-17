鑽石恆久遠？大陸人工鑽石恐徹底顛覆全球市場

2019-02-17 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



「鑽石恆久遠，一顆永留傳」，這句許多人都耳熟能詳的廣告台詞，未來是否還能打動消費者的心恐不無疑問。大陸媒體報導，目前中國每年生產大約100億克拉工業用鑽石，而國際珠寶用途的人工鑽石供應每年僅數百萬克拉。未來只要中國將工業鑽石產能的極小部分升級為製造珠寶用途的鑽石，就會對國際鑽石供應帶來極大的影響。

大陸網路財經媒體《華爾街見聞》指出，在極端高溫和高壓環境下鍛造了數千年的天然鑽石，每克拉可以賣到2,000美元以上。如今，中國企業掌握的先進技術，可以在幾周甚至幾天內就製造出鑽石，不僅價格低了許多，而且與天然產品幾乎沒有區別。

事實上，目前世界上絕大多數工業用鑽石都是「中國製造」。截止2017年，中國的人工鑽石產能，已連續十多年穩居世界之冠，並占全球總產量的90%以上。

鑽石及採礦行業獨立分析師Paul Zimnisky表示，中國每年生產大約100億克拉用於工業領域的鑽石，但國際珠寶用途的人工鑽石供應，現在每年僅有幾百萬克拉。

Zimnisky認為，哪怕只是將中國工業用鑽石產能的極小部分升級為製造珠寶用途的鑽石，都會對國際鑽石供應產生巨大影響，導致鑽石價格暴跌，重塑全球鑽石行業。

安特衛普世界鑽石中心（AWDC）發言人Margaux Donckier也提到，「雖然合成產品僅占消費者市場的3%至5%，但份額正在迅速增長。」

報導稱，值得注意的是，人工鑽石或稱合成鑽石並非「假鑽石」。河南理工大學理化學院副教授臧傳義表示，人工鑽石是一種工業合成鑽，又叫培育鑽石或生長鑽石，它是模擬天然鑽石生長的原理，讓碳在高溫、高壓的環境下生成的。

臧傳義說，「打個通俗的比方，天然和人工的區別就好比河流裡的冰跟冰箱裡的冰的區別。 」

美國聯邦貿易委員會（FTC）在2018年發布的珠寶指南，也已將鑽石的基本定義刪除了「自然」一詞，並且不再推薦使用「synthetic（合成）」來稱呼實驗室生產的鑽石。華爾街見聞表示，這意味著合成鑽石的地位得到空前提升。

面對此一變化，過去一直與人工鑽石保持距離的全球最大鑽石生產商戴比爾斯（De Beers），去年5月宣布，將推出合成鑽石品牌「Lightbox Jewelry」，並於9月開始正式在官網上對外售賣。報導指出，這對人工鑽石行業無疑是個巨大的推動，將有利中國人工鑽石加速開拓市場。