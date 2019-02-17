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習近平強調依法治國「絕不走西方司法獨立之路」

2019-02-17 15:23世界日報 中國新聞組／北京17日電

16日出版的中共黨刊《求是》雜誌發表習近平的文章《加強黨對全面依法治國的領導》，...
16日出版的中共黨刊《求是》雜誌發表習近平的文章《加強黨對全面依法治國的領導》，當中提到中國要走自己的法治道路。 路透
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中共總書記習近平去年一篇講話16日曝光，他強調「加強黨對全面依法治國的領導」，明言「黨的領導是黨和國家事業不斷發展的『定海神針』」，並表示中國要走自己的法治道路，「絕不能走西方『憲政』、『三權鼎立』、『司法獨立』的路子」。

新華社報導，16日出版的中共黨刊《求是》雜誌發表習近平的文章《加強黨對全面依法治國的領導》，全文並於15日在網路上刊登。這是習近平去年8月24日在中共中央全面依法治國委員會第一次會議上的講話的一部分。

外界對中共領導下的法治多質疑「黨大還是法大」，習近平卻不認為存在此議論。他在署名刊登的文章中說，要推進黨的領導制度化、法治化，這是加強黨的領導的應有之義，也是法治建設的重要任務。「為什麼我國能保持長期穩定，沒有亂？根本的一條就是我們始終堅持共產黨領導」。

去年3月中國通過修改憲法，其中包括把「中國共產黨領導」寫入憲法第一條，引發許多有志之士特別是海外人士的批評，不過，習近平在文中說，「憲法修改後各方面反響很好」。

習近平說，自他上台的中共第18次全國代表大會以來，制定和修訂了140多部中央黨內法規，「有規可依的問題基本得到解決，下一步的重點是執規必嚴」。

他認識到知法犯法的問題很普遍，指許多黨內高級幹部走上犯罪道路，「根本原因在於理想信念動搖了，但對黨紀國法沒有敬畏之心也是一個重要原因」。他也以去年發生的長春長生疫苗造假案為例，指背後原因是把法律法規當兒戲。

習近平還提到，中國要走向世界，必須要善用「法治」，在對外鬥爭中，拿起法律武器，占領法治制高點，敢於向破壞者、攪局者說不。「我們要積極參與國際規則制定，做全球治理變革進程的參與者、推動者、引領者」。

文章最後，習近平概括了十個方面中共「全面依法治國新理念新思想新戰略」，排在首位的是「堅持加強黨對依法治國的領導」，第三項則為「堅持中國特色社會主義法治道路」。

習近平說，全面推進依法治國必須走對路。「要從中國國情和實際出發，走適合自己的法治道路，絕不能照搬別國模式和做法，絕不能走西方『憲政』、『三權鼎立』、『司法獨立』的路子。」

中國最高人民法院院長周強2017年1月曾表示，全國各級法院要「堅決抵制西方『憲政民主』、『三權分立』、『司法獨立』等錯誤思潮影響，絕不能落入西方錯誤思想和司法獨立的陷阱，堅定不移走中國特色社會主義法治道路」。這番言論當時曾引發中外輿論爭議。

習近平中共思想
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