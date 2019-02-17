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梅克爾呼籲大陸加入裁軍以挽救INF 北京當場回絕

2019-02-17 11:53聯合報 記者林則宏╱即時報導

德國總理梅克爾呼籲中國大陸加入「中程核武條約」（INF），但中共中央外事工作委員...
德國總理梅克爾呼籲中國大陸加入「中程核武條約」（INF），但中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪當場回絕。圖為梅克爾16日在第55屆慕尼黑安全會議上與楊潔篪會面。（新華社）
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據《德國之聲中文網》報導，在16日慕尼黑安全會議上，德國總理梅克爾呼籲中國大陸加入「中程核武條約」（INF，大陸稱「中導條約」），以挽救此一限制軍備的協議。但與會的中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪當場回絕，他強調，中國的軍事力量僅僅用於自我防衛，不會對任何國家構成威脅。

美蘇兩國於1987年簽署「蘇聯和美國消除兩國中程和中短程飛彈條約」（簡稱「中程核武條約」），規定兩國不再保有、生產或試驗射程在500公里至5,500公里的陸基巡弋飛彈、彈道飛彈及其發射裝置。

但美國總統川普去年10月指責俄羅斯長期違約，因此美國將退出條約，俄羅斯隨後揚言跟進。

美國國務院本月1日宣布，美國將於2日起暫停履行INF的義務，並啟動退約程序。國務卿龐培歐說，如果六個月後俄國仍拒絕終止違約的行為，美國將正式退出此一條約。但俄國始終否認違約。

德國之聲中文網指出，在INF簽署的過去30年中，中國卻大力發展此類武器。美國國防部估計，目前解放軍擁有約1,000至2,000枚射程可達1,000公里的短程導彈，占中國導彈的大部分，這本應屬於INF的限制範疇。

報導稱，周六在批評美國退出INF決定的同時，梅克爾也呼籲中國參與到挽救這一限制軍備協定的進程中去。

梅克爾指出，INF是冷戰結束的產物，約束對象只有美俄兩國，而不包括如今正在崛起之中的軍事大國，例如中國。而中國現在擁有將近2,000枚彈道導彈和巡航導彈，也應該被納入條約所約束的範圍。

她強調，由於俄羅斯多年來違反INF，美國宣布退出這一協議已經是「不可挽回」的決定，但這仍然是一個「相當有意義的格局」，對於歐洲的安全來說具有重要意義。

不過，對於梅克爾提出的建議，與會的楊潔篪發言時則表示，中國拒絕將INF多邊化，也拒絕被納入這樣的約束軍備協議之中。他強調，中國的軍事力量僅僅用於自我防衛，不會對任何國家構成威脅。

楊潔篪還表示，這份美俄雙邊裁軍協議曾經發揮過積極作用，也希望美國和俄羅斯能夠重新回到協議中去。

大陸一貫立場是反對美國單方面退出INF，也反對INF多邊化。大陸外交部發言人耿爽本月2日在例行記者會上被問及對美國宣布暫停履行INF的義務並啟動退約程序時表示，中方對此表示遺憾。

耿爽表示，中國已多次闡明中方在INF問題上的立場。作為軍控與裁軍領域的重要雙邊條約，INF對於緩和大國關係、增進國際與地區和平、維護全球戰略平衡與穩定具有十分重要的意義。

耿爽說，中方反對美退約行為，敦促美俄雙方通過建設性對話，妥善解決分歧。美國單方面退約可能引發一系列消極後果，中方將密切關注後續事態發展。

但他同時強調，INF多邊化涉及一系列政治、軍事、法律等複雜問題，不少國家均對此存有關切。中方反對條約多邊化。當務之急是維護並執行好現有條約，而不是破舊立新。

另一方面，楊潔篪在第55屆慕尼黑安全會議發表題為《倡導國際合作，維護多邊主義，推動構建人類命運共同體》的演講時則表示，當前國際多邊秩序和全球治理體系遭到挑戰。大陸國家主席習近平主席指出，多邊主義是維護和平、促進發展的有效路徑，世界比以往更加需要多邊主義，中國也始終支持和踐行多邊主義。

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