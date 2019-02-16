中共革命元老、毛澤東秘書李銳去世 享壽102歲

2019-02-16 17:01 世界日報 中國新聞組／北京16日電



知名學者、中國已故領導人毛澤東秘書李於2019年2月16日上午8時32分逝世，享壽102歲。李女兒李南央在網上貼出消息，緬懷父親寫道：「我希望隨著他的離去，『跟隨旗手』、『擁戴領軍人』的文化在中國也永遠的走入歷史」，「我父親追求的憲政開張繼續前行」。

香港電台報導，身在美國的李銳女兒李南央向中國朋友發信息，指父親早上8時許在北京醫院去世，又指他去年3月30日起住院，在能夠坐起身的日子中堅持練習寫字，多次寫下同樣的容，指出任何人在世時都要受四種限制，包括時代、知識、思想能力和個人品德。

李南央表示，希望父親去世後，「跟隨旗手、擁戴領軍人」的文化在中國也永遠走入歷史，只需追隨自己心靈召喚、了個人利益和尊嚴，為了自由自在地思想和表達，努力堅韌地做自己能做的事情。

李銳是中共革命元老級人物，也是善於講故事和經歷曲折離奇的人物。他在文革時期曾入獄，獲平反後曾任中共中央組織部常務副部長、第12屆中央委員等。他晚年主力研究毛澤東的為人、處事風格和歷史等，提倡民主憲政，被視為黨內自由派代表人物。

曾指習近平「小學程度」的毛澤東前秘書李銳去世，享壽102歲。 世界日報記者高淑芬 分享 facebook

1980年代李銳擔任中共中央組織部副部長，可被視為習仕途的半個「恩人」。據法廣報導，李銳此前在病床上接受訪問時表示，中共總書記習近平上台以來，展現文化水平低劣，直言「我那時不曉得他文化程度那麼低，你們知道吧？他小學程度」。李銳同時暗批習近平剛愎自用，聽不進中共元老的忠告。

報導指出，李銳曾在訪談中稱，晚年思考的主要問題，是如何推進中國政治體制改革。1980年通過的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」的核心內容，是徹底否定文化大革命，重新評估毛澤東的功過是非，由此開啟經濟體制改革和政治體制改革的大門。

他對這些情況頗感擔憂。李銳88歲米壽時，寫過一首自壽詩，最後兩句是「唯一憂心天下事，何時憲政大開張。」他說過，「人生在世，總要對得起自己的良心，對得起為之奮鬥的事業，更要對得起歷史」。