香港「人大釋法有效」長毛宣誓案上訴失敗

2019-02-16 13:07 世界日報 香港新聞組╱香港16日電



梁國雄2016年9月連任當選立法會議員，10月宣誓就任。 中央社 分享 facebook

香港立法會前議員「長毛」梁國雄的宣誓案昨天審結，高等法院駁回梁國雄的上訴，維持其失去議席的裁決，裁定他須承擔訟費。上訴庭判辭指出，法院才是裁決議員宣誓是否有效的最終決策者，重申人大釋法對香港具約束力及追溯力。梁國雄對此表示不滿，矢言上訴至終審法院。

明報報導，梁國雄及其所屬政黨社會民主連線成員和支持者等30人昨日在法院等候裁決，在得知裁決後高叫口號，批評人大透過釋法撤銷香港議員的資格，又批評裁決「無法無天」。他在庭外表示，判決屬「意料之中，情理之外」，法院今次駁回其上訴，只是將他打發走。他又說，「百分之四百」會上訴至終院。

報導指出，梁國雄2016年9月連任當選立法會議員，10月宣誓就任。其後，港府向法院提出司法覆核，指梁國雄等六名議員違反宣誓條例，要求取消他們的議席。其他五名被港府提出司法覆核的議員全屬泛民主派，包括梁頌恆、游蕙禎、姚松炎、羅冠聰和劉小麗，已先後因為官司落敗或放棄上訴而失去議席。

大公報報導，上訴庭指，早於梁頌恆及游蕙禎案例，已處理上訴方提出的法律爭議點，因此本案受終審法院所採納的相關判詞約束，重申人大釋法對香港法院有約束力，原審法官的判決亦屬正確。

據報導，梁國雄宣誓時，手持代表「佔中運動」的黃雨傘，又高呼「雙普選口號」，並故意放慢讀出「中華人民共和國」和「香港特別行政區」字眼。港府於是依照基本法的相關規定向法院提出司法覆核的，而在司法進行期間，人大又對宣誓條例作出更嚴格的解釋，令梁國雄等人更加失去上訴理據。