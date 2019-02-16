香港引渡修法 泛民動議「台灣先行」遭否決

2019-02-16 13:07 世界日報 香港新聞組╱香港16日電



李家超強調，單次引渡只會適用於46類刑事罪行，不包括政治性質的罪行。 香港中國通訊社 分享 facebook

是否以「個案方式」引渡逃犯，近日引起香港社會高度討論，泛民議員昨日在立法會會議上提出，「先處理（適用於）台灣、不適用於中國大陸」等三個動議，全遭否決；保安局的解釋是，香港引渡條文有缺陷，須全面填補，「不可盲目只處理一個」。

綜合媒體報導，《逃犯條例》所列的46項嚴重罪行範圍廣闊，包括重婚、性罪行、與婦女及女童有關罪行、非法使用電腦、串謀欺詐或串謀詐騙等。議員質問為何不先處理港男台灣涉殺女友的單一案件，而要全盤修例時，保安局長李家超表示，只聚焦單一司法管轄區的指控並不公平。

然而民主黨涂謹申指出，香港與內地討論協議達20年仍未能達成共識，但修例後卻可將在香港的任何人移交內地。他指港府聲稱「解決漏洞」，其實是「醉翁之意不在酒」，別有用心，一旦修例完成，影響之大更遠超23條。

報導指出，涂謹申建議特區政府可尋求北京同意，與台灣當局展開協議討論。朱凱也說，相關條例不適用「香港以外的中國其他地區」是防火牆，而非漏洞。

多名建制派立法會議員狠批反對派患上「政治驚恐症」，以政治凌駕公義，實是「荒謬偽善」。李家超也說港男台灣殺人案除了不能夠彰顯公義之外，亦使嚴重罪犯可潛伏在香港，威脅其他市民的人身安全。

針對反對派建議政府只需針對台灣修例，李家超駁斥該建議只是「頭痛醫頭」，修例不只為去年的殺人案，而是要堵塞法例漏洞。他說，目前有超過17萬港人在內地工作，如果大家都擔心內地司法制度，相信不會有那麼多人到內地。