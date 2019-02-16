曾指習近平「小學程度」 毛澤東前秘書李銳去世

2019-02-16 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共已故領導人毛澤東秘書李銳。(多維新聞) 分享 facebook 香港電台報導，中共已故領導人毛澤東秘書李銳，今晨在北京去世，享年101歲。

據法廣報導，李銳此前在病床上接受境外媒體訪問時表示，中共總書記習近平上台以來，展現文化水平低劣，直言「我那時不曉得他文化程度那麼低，你們知道吧？他小學程度」。李銳同時暗批習近平剛愎自用，聽不進中共元老的忠告。

香港電台指出，人在美國的李銳女兒李南央向大陸朋友發訊息，指父親早上8時許在北京醫院去世，又指他去年3月30日起住院，在能夠坐起身的日子中，堅持練習寫字，多次寫下同樣的内容，指任何人在世時都要受四種限制，包括時代、知識、思想能力和個人品德。

李南央表示，希望父親去世後，「跟隨旗手、擁戴領軍人」的文化在中國也永遠走入歷史，只需追隨自己心靈召喚、爲了個人利益和尊嚴，為了自由自在地思想和表達，努力堅韌地做自己能做的事情。

報導說，李銳文革時期曾入獄，獲平反後曾任中共中央組織部常務副部長、十二屆中央委員等。他晚年主力研究毛澤東的為人、處事風格和歷史等，提倡民主憲政，被視為黨內自由派代表人物。

法廣去年曾報導，李銳之前接受訪問時，被問到他和習近平的關係。李說，1980年代初他擔任中共中央組織部副部長，當時身負考察中共第三代領導人的重任，曾到河北省和時任正定縣委書記的習近平會晤。

據報，習近平的父親、中共元老習仲勛當時要求時任河北省委第一書記高揚「關照」兒子，然而高揚卻公開此事，令習近平尷尬，難在河北繼續工作，最後李銳安排習跨省升級，調到廈門市當副市長，李銳從而可被視為習仕途的半個「恩人」。

李銳曾在接受港媒訪問時，公開批評習近平搞終身制，在該次訪問中，重提他和習最後一次見面的印象。

李銳說，習近平當上浙江省委書記後，一個人獨自宴請李銳一家三口，「一桌好飯，好得很。就四個人。」他說，因為習近平是習仲勛的兒子嘛，他就講話隨便一點。

李銳在席上提醒當時已貴為浙江省第一把手的習近平，向上級大膽進言，但習散席時卻對李銳說，李可打擦邊球，但他(習)本人卻不敢造次。李銳在2013年出版的《李銳口述往事》亦提過這一段往事。

有記者曾問李銳對習近平有沒有忠告，李銳突然沉默：「做不到，我也做不到嘞……這個人他現在能接受。（搖頭）不可能，不可能。」

而在《李銳口述往事》會見習近平章節中，李銳曾寫道：「人有權以後是會變化的。這樣的人我接觸多了。」

毛澤東文革期間號召知青上山下鄉，習近平1969年響應下放陝西延安學習。翌年中共恢復大學聯招，但仍禁高考，習近平透過推薦等，1975年考入北京清華大學，俗稱「工農兵大學生」。中共新聞網資料顯示，習近平清華大學畢業，在職研究生學歷，法學博士學位。