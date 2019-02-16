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「問題地圖」遺漏台灣 中共四部委要聯手查

2019-02-16 09:06聯合報 記者羅印冲╱即時報導

「問題地圖」遺漏台灣等中方宣稱的中國領土，中共四部委要聯手查。(香港01)
「問題地圖」遺漏台灣等中方宣稱的中國領土，中共四部委要聯手查。(香港01)
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近年來部分外國企業曾因中國地圖惹上是非，被中共官方認定為「問題地圖」，一般是錯繪國界線或漏繪重要島嶼，其中也包括遺漏台灣，港媒報導指，中共新聞出版署及海關等四部委，將聯手整治這些所謂的「問題地圖」；且要對疑似「問題地圖」產品實施100%開箱查驗。

香港01報導，美國品牌GAP去年的一款T恤，遺漏多個包括台灣、藏南、南海諸島等多個具爭議性的地區，引起大陸網民不滿。

日本無印良品（MUJI）前年在重慶分店開幕時，所印製的地圖目錄冊中，除了漏印中國主張擁有主權的重要島嶼外，更用不同顏色區分海南島和大陸，被中國國家測繪地理信息局批評「嚴重損害了國家主權和利益」。

據大陸《法制網》近日報導，為了禁止「問題地圖」出現，自然資源部、新聞出版署、海關總署以及「掃黃打非」辦公室決定聯手整治「問題地圖」。

據指出，近期大陸海關在查驗進出口地圖產品中發現，部分地圖產品存在錯繪中國國界線、漏繪重要島嶼等嚴重問題；同時，在2017年全覆蓋排查整治「問題地圖」專項行動中，也發現部分單位的進出口地圖產品，未依法履行地圖審核程序，相關地圖產品存在嚴重問題。

報導還指，承印境外印刷品和進出口產品中如出現「問題地圖」，將會給國際社會對中國國家版圖及政府立場的認知帶來干擾和混亂，甚至被別有用心者利用和炒作，嚴重損害國家利益和政府形象。

《關於加強有關承印、進出口經營單位地圖管理工作的通知》（以下稱《通知》）指出，各地、各有關單位要本著對國家主權、安全和利益高度負責的精神，切實做好地圖進出口管理工作，避免「問題地圖」的產生；要求有關地圖承印和進出口的經營單位要嚴格遵照法律法規，依法展開地圖經營活動。

《通知》強調，會加大對未取得許可擅自從事地圖印刷經營活動、進出口地圖產品未取得地圖審核批准檔等行為執法檢查力度。海關要在郵件、快遞管道，對疑似「問題地圖」產品實施100%開箱查驗。

去年有大陸網民控訴GAP的一款T恤上，印製的中國地圖漏印台灣、藏南、南海諸島等地...
去年有大陸網民控訴GAP的一款T恤上，印製的中國地圖漏印台灣、藏南、南海諸島等地區。（網路圖片/香港01）
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