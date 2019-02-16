替安倍探路 日外相3月訪中

2019-02-16 00:11 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／十五日電



日本外相河野太郎。（路透資料照） 分享 facebook

日本外務大臣河野太郎擬於三月底訪問中國大陸，中日將啟動以河野與中國大陸外交部長王毅擔任主席的部長級經濟高層對話。河野此行也將為中國大陸國家主席習近平訪日、日本首相安倍晉三下半年回訪中國鋪路。

日媒共同社獨家報導，多名日中關係人士透露，中日正就河野訪中展開協調，最快三月底成行。河野除將與國務委員兼外交部長王毅會談，雙方也在協調河野拜會國務院總理李克強、中共中央政治局委員楊潔篪。

日方除希望習近平藉六月在大阪舉行廿國集團（Ｇ20）峰會之機訪問日本，還就秋季二度訪日詢問了中方意向。

此外，中日韓峰會今年輪到中國大陸擔任議長國，日方計畫安排安倍藉中日韓峰會回訪中國大陸。外長會談除將就這些日程進行商談，也會就東海油氣田共同開發、實現朝鮮半島無核化，徹底履行聯合國安理會制裁決議等交換意見。

報導稱，此行旨在經濟及人員交流等廣泛領域加強合作，加速改善中日關係，雙方擬屆時舉行經濟高層對話，為雙方領袖互訪加速完善環境。

去年底中方主動提議希望盡快實現河野訪中，並舉行經濟高層對話，兩國政府今年一月已舉行過閉門事務層級磋商。日中多名經貿首長將出席經濟高層對話，考慮到美中貿易摩擦，預料維護自由貿易體制、保護知識產權、尖端技術合作等可能成為對話議題。

這將是繼去年十月陪同安倍訪中後，河野再次訪問中國大陸。