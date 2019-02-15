華為諷華府：政府機器對付芝麻公司

2019-02-15 19:28 世界日報 中國新聞組／北京15日電



華為輪值董事長徐直軍表示，美國國務卿龐培歐針對華為設備向東歐國家發出的警告，是華府動用政府機器對付一家弱小「芝麻公司」的最新例證。

徐直軍還表示，澳洲和紐西蘭將華為擋在門外的作法沒什麼好擔憂，澳洲市場在規模上還不如中國廣州，而紐西蘭市場還沒有他老家的城市那麼大。

中央社綜合英國金融時報等媒體報導，正在東歐訪問的龐培歐13日會晤匈牙利外長西亞爾托表示，相關國家若將華為的設備與關鍵的美國技術系統放在同一個機房，美國將很難與這些國家展開合作。

對於龐培歐對東歐國家發出的警告，徐直軍說，這是華盛頓方面動用政府機器對付一家「弱小的芝麻公司」的最新例證。

徐直軍表示，有些人說，由於某些國家使用華為設備，而讓美國機構獲得這些國家數據的難度加大了。

徐直軍透露，在與英國網路安全機構就此問題舉行系列針鋒相對的會議後，華為將支出逾20億美元重組公司全球電信服務所用的代碼。

根據徐直軍的說法，英國監督機構曾要求華為重寫華為在電信產品中使用的代碼（包括數十年前編寫的遺留代碼），使其更清晰易讀。

華為最初抵制這一要求，但徐直軍表示，他將領導重寫電信代碼的過程。

他預計，未來兩年華為的5G營收將主要來自亞洲國家，歐美等先進國家將只占很少部分。歐美國家對5G的需求不強，連4G網路都不是太發達。