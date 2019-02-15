中擬建太空太陽能電站 讓電動車不再「斷糧」

2019-02-15 19:30 世界日報 記者 世界日報 記者 林則宏 ／北京15日電



中國企圖在科技領域達成另一新突破。科技日報指出，中國可望領先全球在地球同步軌道上建立太陽能發電站。這不僅將能為地面提供源源不絕的大規模商業化清潔能源，靈活為地面上的移動目標供電，還能作為未來太空飛行器的動力來源。

中國全國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩表示，如果中國建成空間太陽能電站，電動車或能隨時隨地充電，不再有「斷糧」之憂。

報導稱，空間太陽能電站的應用當然遠不止如此。人類對太陽能的利用早已普及，但太陽能在地面的利用率會因大氣的吸收和散射，以及雲雨、季節、晝夜更替的影響而衰減。同時能量密度變化巨大，很不穩定，而太空中太陽能卻是非常充裕。

龐之浩說，如果在大約3.6萬公里高度的地球同步軌道上建設太陽能電站，太陽光線不會被大氣減弱，也不受季節、晝夜變化影響，99%的時間內可穩定接收太陽輻射，其強度是地面的六倍以上。通過空間向地面進行能量的定點傳輸，可為人類提供用之不竭的清潔能源。

報導指出，空間太陽能電站發展的核心應用目標，是為地面提供大規模商業化的電力供給。龐之浩說，由於覆蓋面積廣，其可以向偏遠地區、海島和災區供電，還可以靈活用於地面移動目標供電。

同時，空間太陽能電站還能為「可視」範圍內的航天器供電，使航天器擺脫巨大的太陽能電池翼，並大大增加功率水準和控制精度。它也能作為深空探測能源系統的候選方案，未來還可以利用它進行空間燃料生產以及空間加工製造，實現空間工業發展。

龐之浩表示，空間太陽能電站的主要工作原理是：太陽能發電裝置將太陽能轉化成為電能；能量轉換裝置將電能轉換成微波或雷射等形式，並利用發射裝置向地面發送波束；地面接收系統接收空間傳輸的波束，通過轉換裝置將其轉換成為電能接入電網。

長期運行的安全性也是重要問題。龐之浩指出，長期微波輻射下對生態、大氣、生物體等的影響問題，仍有待深入研究。

中國首個空間太陽能電站實驗基地近日已經在重慶啟動建設，計畫在2021年至2025年建設中小規模平流層太陽能電站並發電；2025年後開始大規模空間太陽能電站系統相關工作。西安則將建設空間太陽能電站系統項目地面驗證平台，將用於對空間太陽能電站功能與效率的系統驗證。