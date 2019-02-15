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銅鑼灣書店前店長林榮基憂遭引渡 擬提前離港避禍

2019-02-15 14:01世界日報 香港新聞組╱香港15日電

香港保安局最近建議修訂《逃犯條例》，以「個案方式」引渡逃犯。目前仍被大陸以「違法經營書籍銷售」通緝的銅鑼灣書店前店長林榮基接受美國之音訪問表示，對此非常擔心，尤其當局可能羅織罪名引渡他，因此在《條例》通過前可能先離開香港避禍。

銅鑼灣書店前店長林榮基。聯合報系資料照／記者洪群超攝影
銅鑼灣書店前店長林榮基。聯合報系資料照／記者洪群超攝影
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美國之音報導，林榮基表示，修法之後不但對他有影響，將來所有香港人都可能成為大陸引渡的對象，甚至變相將大陸的「尋釁滋事」、「顛覆國家政權」等罪名引入香港。他說：「譬如在香港遊行、舉牌或寫文章，若北京當局認為言行牴觸到國家法例，就可透過新《條例》將本來的言論自由變成刑事罪證，同時要求港府配合引渡回大陸，接受所謂的審判。」

林榮基表示，大陸的審判只是按共產黨的意思而執行，完全無公平可言，以他曾在大陸被軟禁的經驗，甚至不允許請律師及見家人。

據報導，由於香港立法會完全由建制派議員主導，保安局建議的修訂條例很可能在今年7月立法會暑假休會前通過，林榮基表示，打算在一兩個月內離開香港，以免被大陸當局引渡。

林榮基說，已經不相信香港的法庭可以替他把關，因為人大有最終的釋法權，他擔心日後有關引渡疑犯的個案，亦會引起人大釋法，香港司法獨立等於變相被大陸操控。

香港林榮基立法會
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