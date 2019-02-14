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「榕馬共飲一江水」可行？陸委會：須符合政策規範

2019-02-14 19:17聯合報 記者許依晨╱即時報導

陸方繼2018年8月實現向金門供水後，現在也已經推動向馬祖供水的計畫，福建省福州市連江縣官方今日透露，為早日實現「榕馬共飲一江水」，已啟動官嶺至黃岐鎮區供水工程。陸委會副主委邱垂正表示，政府為照顧離島地區的建設跟發展，支持金、馬與大陸福建地區「先行先試」，但必須符合政策跟法律的規範，例如金泉通水就是由當年雙方政府授權的海基與海協會所簽署。

中新社報導，今年1月，在福建官方提出「推動與金門馬祖通水通電通氣通橋」後，連江縣成立「連馬率先融合發展工作領導小組」，加快連馬融合發展步伐。向馬祖供水的議題由此提上日程。

向馬祖供水的主要水源來自塘阪引水工程，分二期建設，一期已建成通水，日供水能力達15萬噸；二期引水工程全長約56.9公里，總投資人民幣9.4億元，引水規模為每天60萬噸，現已全面動工，主線今年下半年可望完工並通水。　

報導指出，目前正率團在福州參訪的馬祖縣長劉增應受訪表示，隨著兩岸交流越來越緊密，馬祖旅遊人數倍增，飲用水問題逐步凸顯，希望福州連江和馬祖兩地能加快步伐解決「通水」問題，讓彼此心靈更為契合。　　

對此，邱垂正說，政府為照顧離島地區的建設跟發展，「政府支持過去的金門現在的馬祖與中國大陸福建地區先行先試的交流跟經貿合作」，但他要強調，必須符合政策跟法律的規範，比如說金門的通水，是在2013年由雙方政府授權的海基會跟海協會溝通簽署的共同意見，而金泉通水已於去年8月完成。

媒體詢問馬祖有沒有缺水情形？邱垂正表示，就他所知金門方面缺水嚴重，至於馬祖，還沒有聽到連江縣提出強烈呼籲，若有，經濟部相關部門都會全力協助，「截至目前為止還沒有獲得連江縣有通水方面的需求」。

繼2018年8月實現向金門供水後，福建也開始推動向馬祖供水的計畫。圖為去年8月5...
繼2018年8月實現向金門供水後，福建也開始推動向馬祖供水的計畫。圖為去年8月5日在福建泉州市晉江龍湖水庫舉行的福建向金門供水工程正式通水儀式。（中新社）
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