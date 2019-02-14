政府擬修法卡馬吳登陸？陸委會這麼解釋

2019-02-14 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



民進黨在立院新會期將優先推動「兩岸人民關係條例」修法，擬修法加強政務官赴陸管制，外界解讀劍指今年5月管制期將屆滿的前正副總統馬英九和吳敦義。對此，陸委會副主委邱垂正今天說明，這次的修法草案在過去三個會期均列為優先法案，「新會期亦援例續建請列為優先法案」，未來還要經立法院審議，將尊重立法院審議決定。

邱垂正在陸委會例行記者會上說明修法草案當初的立法原意，他指出，是因為先前部分退休將領頻密赴大陸，還有人在台下聆聽中共總書記習近平演說並在唱中共「國歌」時站立致敬，引起輿論強烈批評觀感不佳，對國家整體利益和社會觀瞻影響甚大，為維護國家安全、利益及尊嚴，這次修法明定不得赴陸參與此類活動。

他說，但書也規定報經原服務機關同意者，不在此限，已保留裁量的空間，並非全面禁止。他指出，退離職未滿15年之指標性人員納入規範，其受規範人數約在一千人以內，由於其身分仍屬特殊，已考量在最小必要範圍納入政務及軍職等人員，修法並非針對特定個人或職務。

他並澄清，草案並未追溯修法前的行為，沒有溯及既往的問題。他也說明，有關部分人士認為草案將赴陸許可之退離職管制期限由3年延長至15年是純屬誤解，現行兩岸條例第9條第4項的3年赴陸許可管制期限，是對「身分」的管制，只要是政務人員、涉密人員、地方首長這3類對象，退離職後3年內要赴陸，都要經過內政部審查會審查許可。