駐加大使：中國經濟崩潰 對誰都沒好處

2019-02-14 18:38 世界日報 中國新聞組╱北京14日電



中國駐加大使反駁「中國崩潰論」，指若中國經濟崩潰對誰都無好處。中新社 分享 facebook 中國經濟增長趨緩，再度引發國際輿論出現「中國崩潰論」說法，對此駐加拿大大使盧沙野在加國媒體撰文批駁「中國崩潰論」，他呼籲外界應該期盼中國經濟好起來，「中國經濟要是真的崩潰了，對誰都沒好處」。

綜合媒體報導，盧沙野當地時間12日在加拿大「渥太華生活」雜誌發表題為「中國在『崩潰論』的伴奏中發展壯大」文章指出，近期一些西方媒體掀起了新一輪「中國崩潰論」，但這並不奇怪。盧沙野認為，每當中國經濟稍有放緩、股市出現波動時，這種論調總會「如約而至」。然而，中國經濟每次都會在經歷陣痛後再度騰飛，讓唱衰中國者「鎩羽而歸」。

盧沙野說，去年中國經濟運行依然總體平穩、穩中有進，國內生產總值（GDP）實現6.6%的增長，符合預期目標。且據世界銀行最新數據，去年中國對世界經濟增長的貢獻率接近三分之一，比美國高近十個百分點。

盧沙野並引述美中貿易全國委員會近日的一份調查顯示，90%的企業認為中國是最重要的市場之一，95%的企業表示，未來一年將增加對中國市場投入或保持現有投入水平。

據報導，盧沙野在文末反問，「如果一個擁有6.5%以上增長率的經濟體都要『崩潰』了，那麼那些只有1至2%增長率的發達經濟體該用什麼詞來形容呢？」

他呼籲，中國作為世界第二大經濟體，其經濟表現對世界經濟發展有舉足輕重的作用，「我們還是應該盼著中國經濟好起來，而不要總是盼著它『崩潰』，中國經濟要是真的崩潰了，對誰都沒好處」。