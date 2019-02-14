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彭斯讚波蘭拘華為前高層 陸駁：莫須有罪名不道德

2019-02-14 15:30聯合報 記者許依晨╱即時報導

美國副總統彭斯13日出訪波蘭華沙，期間他讚賞波蘭1月拘捕陸企華為前高層王偉晶的行動，中國駐波蘭大使館今天（14日）反駁，稱美國以莫須有罪名抹黑與打壓中國企業，霸凌行徑非常荒唐且不道德。

香港01報導指出，彭斯在會晤波蘭總統杜達後舉行開記者會，讚賞波蘭政府拘捕華為前高層，以及一名波蘭前安全官員，稱這展示出波蘭政府信守承諾，以保護波蘭和美國的電訊業和國家安全。

不過中國駐波蘭大使館對此回應表示，美方個別人士企圖利用威脅和利誘手段，挑撥他國與中國關係，特別是在沒有任何事實依據的情況下，以莫須有罪名抹黑與打壓中國企業，這種霸凌行徑非常荒唐的、不道德，缺乏應有的舉止與風度。

此外，中國駐波蘭使館還提到，中波在共建「一帶一路」和「16+1合作」框架下，各領域合作成果豐碩。中方希望波蘭「奉行獨立自主的原則，作出客觀公正的決策」，繼續為中國企業在波投資經營提供公平、公正及透明的環境，確保中波關係發展不受任何干擾和破壞。

波蘭政府於1月11日以涉嫌間諜活動逮捕了華為高層王偉晶以及一名波蘭籍工程師Piotr D之後，隔日華為迅速針對事件做出了回應，華為稱，王偉晶系因個人原因涉嫌違反波蘭法律而被逮捕調查，該事件對華為全球聲譽造成不良影響，決定立刻終止與王偉晶的僱傭關係。

中國駐波蘭大使館表示美國以莫須有罪名抹黑與打壓中國企業，霸凌行徑非常荒唐且不道德...
中國駐波蘭大使館表示美國以莫須有罪名抹黑與打壓中國企業，霸凌行徑非常荒唐且不道德。（路透）
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波蘭霸凌大使館
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