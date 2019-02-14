維護國家主權 林鄭：沒有妥協空間

2019-02-14 13:16 世界日報 香港新聞組╱香港14日電



林鄭強調，「十件大事」還包括將資助出售房屋與市價脫勾，她稱將會盡快全面回應土供組的報告。 香港中國通訊社 分享 facebook

「2018特區政府十件大事評選」頒獎典禮13日舉行，特首林鄭月娥、中聯辦副主任楊健、政制及內地事務局局長聶德權等均席。林鄭月娥致辭時表示，廣深港高鐵香港段和港珠澳大橋自開通後客流量踴躍，認為「早前的焦慮一掃而空」。

香港01報導，林鄭指她上任前曾稱會無畏無懼，依法處理任何衝擊國家主權行為，「這19個月來一次一次考驗我的政治智慧與調解能力，以及我內心的包容」，重申為了一國兩制及香港長治久安，難有妥協空間。

文匯報報導，「十件大事」排名前三位分別是廣深港高鐵香港段通車、港珠澳大橋通車以及「土地大辯論」；另外，DQ(取消資格)六名立法會議員、國歌法及取締香港民族黨三事亦榜上有名。

報導指出，廣深港高鐵香港段自開通至2月，旅客量達790萬，港珠澳大橋方面則達750萬，平均每日客流量為5萬6000及6萬8000人次。林鄭強調有這些數字代表了「早前的疑慮一掃而空」，反之於社交場合聽得最多的是，希望高鐵增設更多直達城市的站，而大橋方面則希望有更多私家車能享用。

林鄭強調，「十件大事」還包括將資助出售房屋與市價脫勾，她稱將會盡快全面回應土供組的報告。她表示，早前推出的52折居屋、綠置居及首置盤都出現大量超額認購，若有人轉移視線認為不用興建更多房屋，這些數字可反映不是事實。