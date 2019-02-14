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香港驚傳自中國走私寵物豬 港府憂播豬瘟

2019-02-14 11:31中央社 香港14日電

示意圖，非新聞當事豬隻。圖／聯合報系資料照片
示意圖，非新聞當事豬隻。圖／聯合報系資料照片
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港媒報導，為迎合豬年，香港最近有人在網上非法出售寵物豬，由於這些豬從中國大陸走私進口且未經檢疫，港府當局憂慮會散播非洲豬瘟等豬隻病毒。

星島日報今天報導，踏入豬年，本地近期出現飼養寵物豬潮流，有「賣豬中介」看準新春和情人節商機，在網上促銷體型細小的「迷你豬」，聲稱適合家居豢養。

報導稱，出售「迷你豬」的仲介代理承認，這些豬隻未經官方檢疫，由中國大陸走私到港，屬非法銷售。

一名鄧姓女仲介表示，她近期發現廣東某農場有門路運送，遂於上月購入迷你豬，在上水向攜豬水貨客領取。

據報導，在一個「賣豬」的社群媒體專頁，仲介代理上傳小豬步行或睡覺的有趣短片，鼓勵年輕人買豬送給女友，當情人節禮物，吸引超過40名網民按讚或留言表示有意購買。

報導指出，這種「迷你豬」的品種有「麝香豬」、「黃金豬」及「黑白豬」，售價在港幣3000至4500元之間。

對於有人在網上出售未經檢疫的龍物豬，香港有關部門指出，本地飼養豬隻需要向當局申請，任何人未經批准而飼養豬隻都是違法的，最高可處罰款港幣10萬元（約新台幣39萬元）。

此外，走私活豬入境也屬違法，最高可處罰款5萬元及監禁1年。

報導引述一名動物義工表示，若被揭發非法養豬，當局會派員將豬隻帶走，若農莊或動物組織不願收養，牠們會遭人道毀滅。因此，家居養豬是作孽，市民若希望養豬，可參加部分農場的助養計畫。

香港影星傅嘉莉近日就透過計畫助養了一隻寵物豬「心心」。

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