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共軍特戰女兵 從青春乖乖女變狠準果敢的戰士

2019-02-13 21:25聯合報 記者陳言喬╱即時報導

「入伍前，她們都是青春靚麗的女大學生、公司白領，父母身邊的乖乖女」，經過近兩年的特訓後，她們已成為集射擊、格鬥、攀登、偵察……無所不能的特戰女兵。新華社最近利用春節期間探訪解放軍首支建制的第82集團軍某特戰旅女子特種作戰連。

「雨水順着髮絲滴到臉上，我已分不清是汗水還是雨水。」狙擊手張悦至今仍記得那場大雨。「在場的所有人都為她捏了一把汗！」因為自然環境的驟變會導致射擊參數發生很大變化。

雨中，張悦屏息凝神，微微修正瞄準點，果斷扣動扳機。槍響靶落，一彈雙孔……

靶標前方豎立的這把刀，被30米開外的張悅精準地將子彈打在刀刃上，被劈成兩半的子彈擊穿靶標，留下兩個孔。

在女子特戰連，人人有絕技。

小隊長彭雙，是個瘦小的湖南姑娘，看起來弱不禁風。但她卻是男特種兵的體能教練，她還是帶隊參加全軍特種兵比武奪得金牌的「女教頭」。她的絕技是潛水。另一位同樣是小隊長的蔣淑珍，不僅能潛水，還能進行多傘型傘降，完成了近百次跳傘訓練。

訓練場上，女兵們依次躍起、擺臂扣腕，然後撲地—練「前撲」。

「這只是熱身！」連長楊彪指着旁邊一幢4層樓房說，攀登、滑降等課目訓練才是「正餐」。在城市反恐演練中，女兵們沿着大樓外牆飛身而下，破窗入室，一個背摔迅速鎖住「匪首」喉嚨……

楊彪說，男特種兵練什麼，她們就練什麼。她們和男兵一樣摸爬滾打，扛圓木、背沙袋、武裝越野毫不含糊。練技能，女兵訓練強度不輸男兵，機降、駕駛、格鬥樣樣拿手。野外駐訓，和男兵一樣搭板房、住帳篷、風餐露宿，她們從來吃苦不言苦。

女兵陳燁說，第一次參加「魔鬼訓練」時，腳上磨出了血泡，飢餓、寒冷、疲憊同時襲來，全身痠痛。「4天3夜、200公里行軍、30公斤負重、20餘個課目演練……女兵連高標準完成訓練」，讓男特種兵都感到吃驚。

一次傘降訓練，原副指導員李承鈺剛打開降落傘，風速突變，降落傘操縱繩與傘繩纏繞。她快速處置，但很難控制下降方向。着陸時臉撞到土坎上，痛得刻骨銘心。

「訓練，哪有不磕磕碰碰的？」女兵們説，她們不僅掌握了過硬本領，還磨礪了堅韌的意志品質。

「我已經快兩年沒有化過粧了。」彭雙説，雖然頭盔、防彈衣、備用彈藥、步槍、手槍替代了她們的口紅、面膜等化粧品，但哪個女孩不愛美？「哎呀，我腿怎麼又粗了！」每當試穿便裝，穿衣鏡前，姑娘們總難免一陣陣驚歎。

「地方同齡女孩，絞盡腦汁減肥，我們女兵根本不用費那勁兒。」機槍手周士歡第一次提槍拿不動。幾個月訓練下來，體重減了近十公斤，身體更結實了，現在機槍對她來説就像玩具。

2013年的共軍首支女子特戰連在朱日和訓練基地，女兵在接受格鬥訓練。（新華社資料...
2013年的共軍首支女子特戰連在朱日和訓練基地，女兵在接受格鬥訓練。（新華社資料照）
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2013年的共軍首支女子特戰連在朱日和訓練基地，女兵接受心理醫生的心理測試遊戲。...
2013年的共軍首支女子特戰連在朱日和訓練基地，女兵接受心理醫生的心理測試遊戲。（新華社資料照）
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共軍首支女子特戰連在2013年7月的朱日和訓練基地上。（新華社資料照）
共軍首支女子特戰連在2013年7月的朱日和訓練基地上。（新華社資料照）
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共軍首支女子特戰連2013年7月在朱日和訓練基地，進行小組戰術訓練。（新華社資料...
共軍首支女子特戰連2013年7月在朱日和訓練基地，進行小組戰術訓練。（新華社資料照）
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共軍首支女子特戰連部分官兵在2013年7月朱日和訓練基地訓練期間合影。（新華社資...
共軍首支女子特戰連部分官兵在2013年7月朱日和訓練基地訓練期間合影。（新華社資料照）
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特戰反恐解放軍
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