兩岸四地逃犯引渡有解？20歲嫌在港涉洗錢 關押近1年

2019-02-13 13:52 世界日報 香港新聞組╱香港13日電



陳同佳去年在台灣殺害女友潘曉穎，回港後涉盜用死者的信用卡遭香港警方拘捕，去年3月首度在觀塘法院提堂，陳共被控4項洗黑錢罪和3項盜竊罪，他沒有保釋申請，還柙至今。

還是學生的陳同佳，去年2月與女友潘曉穎赴台旅遊，陳卻獨自回港；潘父遍尋不著女兒，分向香港、台灣兩地警方報案。台北警方調閱監視器畫面發現，2月17日僅陳男一人拖行大型行李離開，形跡可疑，潘女均未出現，認定陳涉嫌殺害潘女，透過刑事局通知香港警方。

同年3月13日香港警方逮捕陳姓男子突破心防，他承認殺害女友棄屍台北捷運站附近草地，台灣警方隨即找到潘女屍體，屍體已腐爛。

蘋果日報報導，陳同佳返港後原被控兩項盜竊罪及一項處理贓物罪，指他去年2月21至23日間，於鑽石山荷里活廣場的恒生銀行櫃員機，兩次盜取潘1萬港元及8500港元；另於3月13日被捕當天，處理潘的匯豐銀行提款卡、Casio數碼相機、iPhone 6手機及2萬元台幣。

去年7月案件第四度提堂時，控方申請修改處理贓物罪日期，並將盜竊罪由兩項變為三項，指陳分別盜取匯豐1萬500、8500及200港元。