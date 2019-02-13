港大生退學人數 比10年前暴增76%

2019-02-13 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



香港教資會統計顯示，2017、2018年度學士學位課程共有1,300人退學，占總體比率約1.5%，與對上一個學年相同，人數年微增5%。但若與十年前738人的比較，退學人數暴增76%。部分學生選擇赴海外，甚至創業捨棄就學。

香港經濟日報報導，香港教資會公布，理工大學、中文大學及嶺南大學的退學人數分別增加1.6倍、1.38倍及1.38倍。理大表示，過去10年學士學位退學人數比率相近，退學原因包括學業成績、學科選擇等。

中大指，由於學生有不同升學選擇及考慮，退學人數每年均有變化。嶺大表示，部分學生因升讀其他本地或海外大專院校、經濟或就業因素等而退學。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，現時大學門檻較10年前相對放緩，處於「邊緣」的學生亦能升學。加上近年全球化趨勢，不少學生放眼海外，更甚選擇創業，預料退學潮將成趨勢。