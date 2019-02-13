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港大生退學人數 比10年前暴增76%

2019-02-13 10:13聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

香港教資會統計顯示，2017、2018年度學士學位課程共有1,300人退學，占總體比率約1.5%，與對上一個學年相同，人數年微增5%。但若與十年前738人的比較，退學人數暴增76%。部分學生選擇赴海外，甚至創業捨棄就學。

香港經濟日報報導，香港教資會公布，理工大學、中文大學及嶺南大學的退學人數分別增加1.6倍、1.38倍及1.38倍。理大表示，過去10年學士學位退學人數比率相近，退學原因包括學業成績、學科選擇等。

中大指，由於學生有不同升學選擇及考慮，退學人數每年均有變化。嶺大表示，部分學生因升讀其他本地或海外大專院校、經濟或就業因素等而退學。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，現時大學門檻較10年前相對放緩，處於「邊緣」的學生亦能升學。加上近年全球化趨勢，不少學生放眼海外，更甚選擇創業，預料退學潮將成趨勢。

博華海外升學中心高級教育顧問鄭名凱稱，每年約有10多宗半途退學、改到海外升學的個案。部分學生因「揀不到心儀科目」，他們的DSE（香港中學文憑考試）成績一般達18至22分，在美加、澳洲已可讀工程、藥劑等課程，在香港則需達22分或以上，海外變相選擇更多。

香港2017、2018年度大陸學生退學人數暴增76%，部分學生選擇赴海外，甚至創...
香港2017、2018年度大陸學生退學人數暴增76%，部分學生選擇赴海外，甚至創業捨棄就學。照片來源／香港經濟通。
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