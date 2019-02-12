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去年港女來台遭男友殺害曝屍荒野 家屬：心仍好痛

2019-02-12 19:49香港01 記者彭愷欣、魯嘉裕、楊婉婷、鄧栢良報導

事隔至今一年，女死者母親仍不能接受事件。 香港01記者楊婉婷／攝影
事隔至今一年，女死者母親仍不能接受事件。 香港01記者楊婉婷／攝影
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去年2月，香港20歲少女與男友陳同佳前往台灣共渡情人節，豈料客死異鄉，遭男友殺害，藏屍於行李篋，再棄於台北捷運竹圍站附近，而陳同佳逃回香港，涉盜竊罪被捕。

事發至今一年，女死者母親今日(12日)會見傳媒，稱雖然女兒被殺已近一年，但她與丈夫仍未能接受事實。心愛的女兒遭兇手冷血殘殺、棄屍、屍首遭野狗啃食等的情景，在死者雙親的腦海中揮之不去，死者母親痛哭，「我的心好痛好痛」，她希望能為女兒討回公道，讓她尋冤得雪早日安息。

女受害人的母親，今日由協助事件的民建聯立法會議員李慧琼及周浩鼎陪同下見傳媒，她談起案件時激動落淚，稱雖然女兒被殺已近一年，但她與丈夫仍未能接受事實，「在家都會想起一幕幕這樣冷血、残忍的情景，凶手如何去拉行李箱運屍、曝屍在荒野，讓野狗去吃，屍骨不全，想起这里我的心真是好痛好痛」，她指自己每晚仍失眠，需要求醫接受心理輔導。

女死者孝順、乖巧 母親望為她討回公道​

事主母親又哭訴女兒十分孝順，家人十分疼惜她，女兒於學校亦十分乖巧，現時唯一能幫助女兒的方法就是為她討回公道，讓她尋冤得雪早日安息。她希望特區政府可以彰顯公義進行司法互助，將殺人犯遣返台灣，又形容他冷血殘忍。

而過去一年，女死者的父親於案發後，曾多次向台灣檢察官求助，希望地檢署向港府請求遣送陳同佳至台灣受審，但由於港、台兩地無司法互助協議，令案件發生至今近一年仍處於膠著狀態。

保安局倡修改條例

李慧琼表示，今次保安局向立法會發文件建議修改「刑事事宜互助法律協助條例」，即逃犯移交條例，讓香港可與未建立逃犯移交條例的國家，有一個較合理及過渡安排，包括透過法院審批，以個案形式將逃犯移交相關國家。李慧琼稱民建聯支持提議，案件經歷一年，因港、台未有司法互助安排，令案中疑犯依然未需移交台灣受審，進度令家人及香港人感到難過。

李續稱過去一年與家屬盡最大努力向政府提出移交疑犯的訴求，期望這次做法令公義得到彰顯，亦能堵塞漏洞，否則因香港與其他國家沒有移交逃犯協議，令香港成為「逃犯天堂」，並非彰顯公義的情況。她希望今次保安局建議能獲立法會同意。

周浩鼎認為修例是彰顯公義的第一步

周浩鼎表示，目前大家所見本港現行的法律制度存有漏洞，正正因為台灣地區與香港無移交安排，令案件兇手未能接受台灣審判，今次政府安排是彰顯公義的第一步，但他解釋即使做法獲通過，實行時仍要經過法庭審批及監督。周指今次政府踏出這一步後，往過的個案亦會以個案形式處理，由政府做相關指令後再由法庭審批。

開啟先例憂引起人權問題爭議 周浩鼎：移交是不能牽涉任何政治罪行

被問到政府今次做法會否開啟先例，令日後港府可將案件疑人移交內地，引起人權問題爭議，周浩鼎指按現行的逃犯條例已說明清楚，法院是否受理逃犯移交是要考慮某些因素，包括移交是不能牽涉任何政治罪行，及不能因為政治、種族、宗教異見而衍生，法庭根據現行香港法律或普通法有足夠保障，因此法庭審批時會考慮有關因素及不能違反人權原則。

文章授權轉載自《香港01》

女死者母親與立法會議員一同見記者。 香港01記者楊婉婷／攝影
女死者母親與立法會議員一同見記者。 香港01記者楊婉婷／攝影
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香港情殺情人節
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