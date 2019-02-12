中國駭客竊商業機密？ 華春瑩：別無端扣帽子抺黑中國

2019-02-12 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸外交部新聞發言人華春瑩。（美聯社） 分享 facebook

在12日的中共外交部例行記者會上有媒體引述部分媒體報導詢問，一些為中國國家安全部門工作的黑客（駭客）入侵了挪威軟件公司，稱這是中方發起「雲端跳躍」（Cloudhopper）全球黑客行動的一部分，目的是竊取知識產權和商業機密。中共外交部發言人華春瑩上表示，這些報導無非是個別國家抹黑中國的系列行動之一。

有記者問，近期有報導稱，澳大利亞正就其國會網絡被黑客攻擊調查是否與中國有關。挪威情報部門也報告稱，俄、中可能對挪發動複雜的互聯網攻擊行動。中方對上述報道有何回應？

華春瑩回應稱，關於網絡安全問題，中方一向認為，網絡安全是全球性問題，事關各國共同利益，需要國際社會共同維護。真正長期關心網絡安全問題的人應該不會忘記棱鏡門事件，也應該聽說過「方程式組織」，更應該知道個別國家研發進攻性網絡工具引發的「想哭」勒索病毒肆虐全球，這些事件為全球網絡安全都敲響了警鐘。

她強調，網絡空間虛擬性強，溯源難，行為體多樣，在調查和定性網絡事件的時候應拿出充分的證據，而不能無端猜測，更不能亂扣帽子。

華春瑩重申，中方是網絡安全的堅定維護者，堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊和竊密活動。中方倡導國際社會在相互尊重、平等互利的基礎上，通過對話合作共同應對網絡安全威脅。

她強調，不負責任的指責、施壓和制裁祗會加劇網絡空間緊張對抗，毒化合作環境。中方敦促有關國家停止借炒作所謂「網絡竊密」和黑客攻擊問題抹黑中國，停止損害中國利益和雙邊關係的言行。