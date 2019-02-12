維族音樂家「生死門」？ 土耳其說死了 中國證明活著

2019-02-12 18:14 世界日報 中國新聞組／北京12日電



維吾爾音樂家阿不都日衣木·艾衣提（Abdurehim Heyit，前譯黑伊特）。 世界日報記者葉玉鏡／翻攝 分享 facebook

維吾爾音樂家阿不都日衣木·艾衣提（Abdurehim Heyit，前譯黑伊特）在新疆「再教育營」的生死受到外界關注。土耳其外交部根據此前媒體報導其已死的消息，要求中國關閉「再教育營」。但隨後，中國官媒發布視頻證明其還「活著」。如今艾衣提的生死成了羅生門，也導引眾多維吾爾人要求中國官方提供失蹤家屬視頻的運動。

早前有媒體報導艾衣提「已死」，土耳其外交部於9日發聲明，要求中國關閉拘押約百萬人的「再教育中心」。

BBC中文網報導，中國官媒10日晚在推特公布一段視頻，證明艾衣提還在世。視頻中，一名男子聲稱是艾衣提，並稱自己「身體狀況良好」。同日，中國駐土耳其大使館發聲明稱，「經查證，阿不都日衣木·艾衣提，男，57歲，維吾爾族，新疆歌舞團原演員。其因涉嫌危害國家安全罪被依法逮捕，目前身體健康，並非土方所說的已經死亡」。

但一些維吾爾人質疑該視頻的真實性。總部位於美國的維吾爾人權項目主席特克爾（Nury Turkel）說，該視頻的某些方面很「可疑」。該視頻由中國國際廣播電台的土耳其語部發布。

不過，特克爾表示，中國發布該視頻表明中國政府確實會回應公眾壓力。「中國政府回應土耳其是因為土耳其在穆斯林世界的影響。」

「中國政府手上有主動權。他們拘留艾衣提，拘留了占總穆斯林人口10％的維吾爾人。他們試圖告訴全世界，這裡沒有虐待，這些只有所謂的『職業培訓中心』。他們有責任證明視頻是真實的。」他說。

特克爾說，由於「技術優勢」，中國政府有能力竄改視頻。「憑藉今天的技術，可以造一個自述視頻。這並不困難。」

另據中央社報導，由於艾衣提在土耳其擁有眾多粉絲，上述訊息在土耳其社群媒體間流傳後，引發強烈反彈。世界維吾爾代表大會副主席艾克林（Erkin Ekrem）說，因為土耳其外交部發出的聲明，至少讓艾衣提在世一事獲得證明。他進一步表示，既然能證明一位音樂家還活著，那麼請中國也證明其他維吾爾人的家屬還活著，並且提供視頻。

艾克林表示，維吾爾組織正在準備，海外維吾爾人將會帶著家屬照片，一起要求中國提供視頻，預料會形成一股趨勢。他說：「我媽媽、我爸爸還活著嗎？請你告訴我。」