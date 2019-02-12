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德國Ifo：台灣經濟前景 半年後轉壞

2019-02-12 15:07世界日報 記者張語羚╱台北12日電

德國Ifo經濟研究院11日發布第1季全球經濟氣候指標。其中，台灣經濟現況較上季重挫30點至負35.3點，對未來六個月台灣的整體經濟表現更續降為負52.9點，更創2006年來新低，顯示多數受訪者對後市悲觀。

德國Ifo經濟研究院今年第一季針對全球122個國家、1293位專家進行世界經濟調查（World Economic Survey,ＷＥＳ），結果顯示，全球經濟氣候指標值為2012年第一季來新低。

Ifo指出，指標值連續四季下滑，顯示全球經濟成長日益疲弱。其中，對未來六個月後經濟預期為負27.7點，較上季續降12點，受到預期消費、投資及全球貿易成長疲軟所致。

整體而言，受訪專家對經濟現況及對六個月後經濟預期的評價均較上季下跌，顯示全球經濟成長日益疲弱；此外，Ifo指出多數受訪專家預期長、短期利率將升，但認為上升的比率大幅減少，另預期美元相較各國貨幣，將全面貶值。

至於台灣方面的調查結果，受訪專家對整體經濟、資本支出及民間消費續呈「壞」，預期六個月後的看法亦均為「轉壞」。未來半年台灣進、出口皆轉壞，美元相對新台幣續呈升值，預期物價及短期利率將走跌，長期利率則將走升，股價水準則呈下跌。

對此國發會表示，近期世界銀行、IMF、IHS Markit等國際機構均調降全球經濟成長率預測，且因全球貿易摩擦持續等不利因素，未來經濟下行風險加劇。為降低外在不利因素對台灣經濟的影響，政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，並提出強化內需策略規畫，穩定經濟成長動能。

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