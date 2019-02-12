陸官方研究機構預測全球經濟十大趨勢 將陷長期低增長

2019-02-12 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



直屬大陸國務院的政策研究和諮詢機構「國務院發展研究中心」，12日在國務院主辦的「經濟日報」上刊登題為《未來國際經濟格局十大變化趨勢》的報告指出，未來15年全球經濟增長速度將呈現趨勢性下降，2020年至2035年，全球經濟增長平均速度將降至2.6%左右。

文章指出，未來15年，是中國比較優勢轉換期，是中國作為新興大國崛起的關鍵期，也是國際格局大調整期。在諸多因素的共同作用下，國際經濟格局將產生重大變化。

總體上，未來15年，國際經濟格局將呈現十大變化趨勢。「對此，我們要認清形勢、把握方向，發揮優勢、彌補短板，不斷提升國際競爭力，在新的國際經濟格局下實現趨利避害。」

報告列出的未來15年國際經濟十大變化趨勢為：

一、全球經濟將處於低速增長期

未來15年，部分發展中國家將延續城市化進程，新一輪技術革命、城市化仍將是部分發展中國家未來增長的潛力所在，到2035年，全球的城市化率將達到61.7%，這將是未來全球經濟增長的一個重要動力。

但需要看到的是，全球經濟增長面臨人口增速放緩、老齡化加速和環境保護日益嚴格等諸多約束，全球經濟整體增速未必能恢復至歷史平均水準。

其一，人口增速的放緩和老齡化程度的加劇，將成為拖累發達國家和部分發展中國家經濟增長的重要因素。根據預測，全球人口將由2015年的73.5億增長至2035年的88.9億和2050年的97.7億。

全球老齡人口（65歲以上）的比重將由2015年的8.3%上升到2035年的13.0%、2050年的15.8%。

其二，在能源資源利用領域，新技術的湧現將改變全球能源供給和產業分工的格局。

其三，儘管長期來看全球化仍將繼續深入發展，但近期內全球化面臨諸多挑戰。

綜合考慮技術、城鎮化、人口、環境等重大基礎因素變化，預期全球經濟增長速度將呈現趨勢性下降，在未來較長一段時間可能會保持較低的增速。

預估2020年至2035年，全球經濟增長平均速度為2.6%左右。發達經濟體的增長速度將可能進一步放緩，整體增長速度大約在1.7%左右，要低於過去50多年的平均增長速度；發展中國家增長速度有所下降，年均增長速度將達到4.9%左右。

二、全球經濟格局多極化將更明顯

未來15年全球經濟格局多極化變化趨勢，主要體現在：

新興經濟體崛起，發展中國家在全球經濟中地位更加重要。部分亞洲和非洲國家有可能成為全球經濟增長的領跑者。到2035年，發展中國家GDP規模將超過發達經濟體，在全球經濟和投資中的比重接近60%。

全球經濟增長的重心將從歐美轉移到亞洲，並外溢到其他發展中國家和地區，美國、日本和歐盟仍將是全球主要的經濟強國，新興經濟國家實力將持續崛起。

美國將保持全球超級大國地位。短期內，美國消費需求有望進一步釋放，成為支撐經濟增長的關鍵因素。美國人口將保持低速增長，到2035年老年人口將首次超過未成年人口，到2050年人口總量將接近4億。

根據美國聯準會預測，美國長期的GDP增長率約為2%。報告預測，未來中國的經濟地位更加重要，美國將繼續保持全球超級大國地位。

未來15年，歐洲、日本仍然是全球重要經濟體，但地位將有所下降。據測算，到2035年，世界上最大的七個經濟體可能只剩下一個歐洲國家（德國），歐洲作為一個整體，仍在全球經濟中佔據重要地位。日本經濟未來增速將長期保持低位，2035年日本經濟排名預計在第五位左右。

其餘七大預測為：新技術革命將重塑產業格局、國際貿易將呈現數位化等特點、跨境投資規則制定出現新趨勢、全球人口老齡化加速、綠色發展成為重要取向、全球能源結構與格局將深刻變化、全球糧食安全總體有所改善、國際金融中心將多元化。