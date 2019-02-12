親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸媒稱 晉華、美光訴訟結果將出 與中美智財權爭端無關

2019-02-12 10:00聯合報 記者林則宏╱即時報導

據上海《第一財經》報導，牽涉到台灣聯電的美光與大陸晉華智慧財產權訴訟案，在新一輪中美經貿高級別磋商即將開啟之際也露出曙光。報導引述消息人士說法稱，此案應與中美智慧財產權摩擦無關。目前該案走向「令人鼓舞」，晉華應可避免在美國陷入專利訴訟。

第一財經指出，經查閱美國法院訊息，並比照獲得的最新法律文件發現，美國法院1月18日裁定美光對福建晉華訴訟案的文件有瑕疵，駁回美光對晉華的民事訴訟，但允許美光再變更訴請，變更截止期限為2月8日。

不過，截至11日晚為止，在公開訊息變更中，尚未看到美光是否已經修改並重新提交。

一名接近中美談判的人士對第一財經透露，晉華與美光的專利侵權案件及商業秘密案件，都屬「正常的個案」，和中美智慧財產權摩擦無關。

美國亞太法學研究院執行院長、北京大學訪問教授孫遠釗指出，可以確定美光方面一定會修改起訴書重新提告。除非雙方達成和解，但目前沒有任何跡象顯示，雙方有意在此時談和。

孫遠釗說，「如果是當地時間上周五提出的修正起訴，大概最快也要到當地時間周一下午才會在網路上看到。」

美國法院的文件顯示，美光控告晉華的民事案文件已於2018年11月21日送達，但美國法院認為對晉華無管轄權，原因是美光稱晉華在美國申請專利，晉華員工於2016年10月在加州會見了「關鍵設備供應商」，在CASPA網站上發布招聘訊息都是為了竊取美光的商業秘密，但美光並沒有提出相關證據，因此法院無管轄權。

報導稱，除民事訴訟外，此次案件中「關於三名台灣業內人士被指控涉嫌密謀竊取商業機密」的部分，則計畫下個月開庭審理。芯謀研究首席分析師顧文軍認為，由於案情複雜，短期恐難有結果。

2017年12月，美光在加州提起民事訴訟，控告聯電及福建晉華侵害其DRAM的商業機密。同時，美光也在台灣控訴聯電員工從美光竊取DRAM技術機密。隨後，晉華則在大陸起訴美光十餘款產品涉嫌侵害晉華專利。

去年7月3日，福州中級人民法院發布針對美光半導體（西安）及（上海）的訴中禁令，禁止美光在中國銷售26項相關產品。美國商務部則於10月29日宣布，出於維護國家安全考量，將晉華列入出口管制實體清單。

隨後，多家美系供應商開始撤出晉華的供應鏈及中斷對於晉華的支持。10月31日，聯電也宣布暫停為晉華提供研發協助。

11月2日，美國司法部宣布，對晉華、聯電及三名個人提起訴訟，指控兩家公司涉嫌竊取美光的智慧財產權和商業機密，估計價值達87.5億美元。

此外，美方還提起民事訴訟，申請禁制令阻止晉華與聯電利用具爭議商業機密所製造的產品輸往美國。

報導引述一位不願具名人士說法指出，目前該案走向「令人鼓舞」，短期效應是晉華避免了在美國陷入專利訴訟，長期效應是資本確信自己在美國的投資不需要考慮太多法律以外的因素。

大陸媒體稱，福建晉華與美光的訴訟應無涉中美智財權糾紛，目前該案走向「令人鼓舞」。...
大陸媒體稱，福建晉華與美光的訴訟應無涉中美智財權糾紛，目前該案走向「令人鼓舞」。圖為福建晉華工廠鳥瞰。（取自晉華公司官網）
分享

晉華專利民事訴訟
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

生3胎還是罰 山東夫婦無力繳款春節前帳戶被扣

2019-02-12 21:29

去年港女來台遭男友殺害曝屍荒野 家屬：心仍好痛

2019-02-12 19:49

新年伊始 韓正：推動良好開局 確保穩定就業

2019-02-12 19:35

粵港澳大灣區規劃將公布 21日在香港宣講

2019-02-12 19:26

中國經濟情勢欠佳 韓正：要良好開局確保就業

2019-02-12 19:21

中國駭客竊商業機密？ 華春瑩：別無端扣帽子抺黑中國

2019-02-12 18:48

中俄均希望朝美第二次領導人會晤取得積極成果。

2019-02-12 18:38

維族音樂家「生死門」？ 土耳其說死了 中國證明活著

2019-02-12 18:14

港女遊台命案 港府修法改善引渡合作

2019-02-12 18:13

美60人談判團抵京今首日磋商 劉鶴又現身

2019-02-12 18:09

人大代表呼籲取消計劃生育 國家衛健委不願意

2019-02-12 17:23

德國Ifo：台灣經濟前景 半年後轉壞

2019-02-12 15:07

7台嫌遣陸 陸委會嚴正抗議

2019-02-12 14:35

最驕傲 臧健和創業脫貧 兩女成才

2019-02-12 14:16

李凈瑜赴美返台：寧做小國主人 不做大國順民

2019-02-12 14:06

會計師：境外公司實質化 大陸台商需及早應對

2019-02-12 13:42

陸官方研究機構預測全球經濟十大趨勢 將陷長期低增長

2019-02-12 11:31

在菲被捕7名台籍詐嫌 今晨遣送北京

2019-02-12 10:24
看更多

熱門文章

阿里程式設計師 年後上班首日被公司勸退…理由超心酸

2019-02-13 13:52

哈士奇興奮從三樓躍下飛撲 直撞飼主頸椎骨折

2019-02-13 14:10

一場雪故宫又變回紫禁城 眾人都來聽雪落下的聲音

2019-02-13 10:43

5天大吃3公斤櫻桃 陸女狂瀉後昏倒

2019-02-13 14:36

大陸國產機C919 今年再飛3架

2019-02-13 10:12

大陸新款椰汁飲品：喝椰奶 胸脯能變大！

2019-02-13 20:47

港大生退學人數 比10年前暴增76%

2019-02-13 10:13

港媒：上海進博會 習近平傳曾對美發表強硬談話

2019-02-13 11:40

共產黨救世界 陸外交部籲記者去看「流浪地球」

2019-02-13 18:11

共軍特戰女兵 從青春乖乖女變狠準果敢的戰士

2019-02-13 21:25

哈薩克人控新疆再教育營 「那7天宛如煉獄」

2019-02-13 20:42

中紀委下令 孟宏偉妻山東政協常委身分遭撤

2019-02-13 11:04

遊客遭輾斷腳案 港司機認危險駕駛判刑11個月

2019-02-13 15:40

關多倫多外站 國泰120人恐失業

2019-02-13 13:34

436萬買樓欠印花稅 她被追719萬當年樓價1.65倍！

2019-02-13 13:32

大陸單身人口超過2.2億 「單身經濟」正快速崛起

2019-02-13 13:51

最美千金何超蓮踏足政壇 臉書曬政協證：向大家學習

2019-02-13 20:26

預期折疊手機將蜂擁推出 陸OLED概念股全面狂飆

2019-02-13 16:59

中國審查微信言論 中美貿易戰議題刪很兇

2019-02-13 14:27

《流浪地球》中國人救地球惹議 紐時：不帶沙文主義

2019-02-13 20:33

范冰冰風暴 中國娛樂圈風光不再

2019-02-13 21:48

明報周刊專欄停載 王丹：霜寒時節讀者保重

2019-02-13 13:55

繼彭淮南之後 周小川獲頒CBP終身成就獎

2019-02-13 09:21

陸股節後持續高飛 科技股周三集體飆漲

2019-02-13 11:53

港媒：習近平將晤美貿易代表 表達友好

2019-02-13 13:42

「你瘋了嗎」 律師頂撞法官被通緝

2019-02-13 13:39

投行預測：大陸經濟成長Q2觸底 GDP降至5.7%

2019-02-13 13:52

海外資金匯回所得認定 宜找專業機構評估課稅風險

2019-02-13 13:31

兩岸四地逃犯引渡有解？20歲嫌在港涉洗錢 關押近1年

2019-02-13 13:52

3年後大陸線上購物者達 9.32億人

2019-02-13 19:48

傳中國與委內瑞拉反對派會面 北京斥假新聞

2019-02-13 20:44

中國單身經濟崛起 著重高品質消費

2019-02-13 19:44

澳門下屆特首 熱門人選開始浮現

2019-02-13 19:46

三級古蹟溪北六興宮 將到中國大陸福建文化會香交流

2019-02-13 09:56

陸經濟崩潰？陸駐加大使投書駁斥

2019-02-14 00:27

人民幣中間價今上調90點 終結3連跌

2019-02-13 10:12

港流感高峰／單日新增11宗成人嚴重個案 整體死亡人數增至191

2019-02-13 20:32

中國微拋美債 連續2個月轉買黃金

2019-02-14 00:40

我也是維族人 網路運動施壓關切再教育營

2019-02-13 15:52

科幻片「流浪地球」大賣 陸官媒背書

2019-02-14 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top