陸媒稱 晉華、美光訴訟結果將出 與中美智財權爭端無關

2019-02-12 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據上海《第一財經》報導，牽涉到台灣聯電的美光與大陸晉華智慧財產權訴訟案，在新一輪中美經貿高級別磋商即將開啟之際也露出曙光。報導引述消息人士說法稱，此案應與中美智慧財產權摩擦無關。目前該案走向「令人鼓舞」，晉華應可避免在美國陷入專利訴訟。

第一財經指出，經查閱美國法院訊息，並比照獲得的最新法律文件發現，美國法院1月18日裁定美光對福建晉華訴訟案的文件有瑕疵，駁回美光對晉華的民事訴訟，但允許美光再變更訴請，變更截止期限為2月8日。

不過，截至11日晚為止，在公開訊息變更中，尚未看到美光是否已經修改並重新提交。

一名接近中美談判的人士對第一財經透露，晉華與美光的專利侵權案件及商業秘密案件，都屬「正常的個案」，和中美智慧財產權摩擦無關。

美國亞太法學研究院執行院長、北京大學訪問教授孫遠釗指出，可以確定美光方面一定會修改起訴書重新提告。除非雙方達成和解，但目前沒有任何跡象顯示，雙方有意在此時談和。

孫遠釗說，「如果是當地時間上周五提出的修正起訴，大概最快也要到當地時間周一下午才會在網路上看到。」

美國法院的文件顯示，美光控告晉華的民事案文件已於2018年11月21日送達，但美國法院認為對晉華無管轄權，原因是美光稱晉華在美國申請專利，晉華員工於2016年10月在加州會見了「關鍵設備供應商」，在CASPA網站上發布招聘訊息都是為了竊取美光的商業秘密，但美光並沒有提出相關證據，因此法院無管轄權。

報導稱，除民事訴訟外，此次案件中「關於三名台灣業內人士被指控涉嫌密謀竊取商業機密」的部分，則計畫下個月開庭審理。芯謀研究首席分析師顧文軍認為，由於案情複雜，短期恐難有結果。

2017年12月，美光在加州提起民事訴訟，控告聯電及福建晉華侵害其DRAM的商業機密。同時，美光也在台灣控訴聯電員工從美光竊取DRAM技術機密。隨後，晉華則在大陸起訴美光十餘款產品涉嫌侵害晉華專利。

去年7月3日，福州中級人民法院發布針對美光半導體（西安）及（上海）的訴中禁令，禁止美光在中國銷售26項相關產品。美國商務部則於10月29日宣布，出於維護國家安全考量，將晉華列入出口管制實體清單。

隨後，多家美系供應商開始撤出晉華的供應鏈及中斷對於晉華的支持。10月31日，聯電也宣布暫停為晉華提供研發協助。

11月2日，美國司法部宣布，對晉華、聯電及三名個人提起訴訟，指控兩家公司涉嫌竊取美光的智慧財產權和商業機密，估計價值達87.5億美元。

此外，美方還提起民事訴訟，申請禁制令阻止晉華與聯電利用具爭議商業機密所製造的產品輸往美國。