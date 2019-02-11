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七旬翁逼讓座 她無奈的這句話讓全車安靜

美艦駛近南海美濟礁 陸外交部要求停止挑釁行動

2019-02-11 16:03聯合報 記者林則宏╱即時報導

在中美將再次展開副部級經貿磋商之際卻傳出，兩艘美軍驅逐艦11日駛入南沙群島美濟礁（Mischief Reef）12海里範圍內。對此，大陸外交部新聞發言人華春瑩周一下午在例行記者會上痛斥美國此舉侵犯中國主權，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。大陸敦促美方立刻停止此類挑釁行動，否則將採取一切必要措施。

針對兩艘美國軍艦駛近美濟礁，華春瑩表示，2月11日，美國斯普魯恩斯號和普雷貝爾號軍艦，未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁和美濟礁鄰近海域，中國海軍依法對美艦進行了識別查證，並且予以了警告驅離。

華春瑩表示，美方軍艦的有關行為侵犯中國的主權，破壞有關海域的和平、安全和良好秩序。中方對此表示強烈的不滿和堅決的反對。

華春瑩說，中國對包括仁愛礁、美濟礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方一向尊重和維護各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由。但是堅決反對任何國家假借航行與飛越自由之名，損害沿岸國主權和安全。

她並強調，當前在中國和東協國家的共同努力下，南海形勢是和平穩定的。在這樣的情況下，美方執意在南海挑起事端，製造緊張，破壞南海的和平穩定是不得人心的。

華春瑩稱，中方敦促美方立刻停止此類挑釁行動，切實尊重地區國家維護南海和平穩定的努力。中方將繼續採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和安全，維護南海的和平穩定。

兩艘美軍驅逐艦11日駛入南沙群島美濟礁12海里範圍內，大陸外交部新聞發言人華春瑩...
兩艘美軍驅逐艦11日駛入南沙群島美濟礁12海里範圍內，大陸外交部新聞發言人華春瑩敦促美方立刻停止此類挑釁行動。（美聯社）
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南海華春瑩南沙群島

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