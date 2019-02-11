陸官媒示警經濟持續下滑 GDP增速當季恐降至6%

2019-02-11 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



新華社主管的《經濟參考報》11日在頭版刊登評論文章指出，今年中國經濟將繼續承壓，保守估計全年累計增速將落至6.3%左右，當季增速更可能下滑到6%。

大陸國家統計局上個月21日公布，2018年國內生產毛額（GDP）較前一年增長6.6%。這是大陸1990年以來GDP最低增速，引發市場對中國經濟前景的擔憂。

經濟參考報稱，已有諸多跡象表明，眼下全球經濟將「共振趨弱」，全球政策也將「共振趨鬆」。

展望2019年，考慮到年初以來國內外經濟仍然走弱，各類機構也普遍下調了未來經濟增長預期。不難判斷，今年中國經濟將繼續承壓，保守估計全年累計增速將落至6.3%左右，當季增速則有可能探至6%。

一方面，美歐經濟再弱，全球經濟復甦步伐放緩。2018年10月國際貨幣基金（IMF）時隔兩年首次下調美國和全球的經濟增長預期，2018年12月美國聯準會同樣時隔2年首次下調美國經濟增長預期。

今年2月，歐盟、英國、澳洲也紛紛下調未來經濟增速預期，其中2019年的下修幅度均在0.5個百分點以上。而透過表徵經濟景氣度的製造業PMI，年初以來包括美國、歐元區、日本等主要經濟體均表現欠佳。

另一方面，簡單統計發現，大陸已經開完2019年地方「兩會」的30個省市中，有22個省市下調GDP增長目標，另有4省持平、4省上調。30省平均調低了0.4個百分點，最大下調幅度為1.5個百分點，並有十餘省將目標增速調至6%左右。

與此同時，2019年1月中國製造業PMI為49.5，連續兩個月低於榮枯線。

經濟參考報表示，經濟有壓力，政策自然會有優化。從全球範圍內來看，基於最近兩次美國聯準會貨幣政策會議結果和過去十來天聯準會高層的最新表態，本輪美國緊縮周期尾聲已漸行漸近，聯準會2019年升息節奏將大大放緩，歐洲央行本來計畫的升息也可能還沒開始就已經結束了。

相比之下，2018年4月大陸貨幣政策就開始逐漸做出調整，典型的標誌是去年4月人行降準的幅度明顯超出市場預期；7月底的中共中央政治局會議首次提出「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」。