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《北京觀察》主和派新觀點：政府搭台，民間唱戲

2019-02-11 14:44世界日報 雲上風

從年初七上班開始，至少到年初十二，整整一周北京大事，都是中美貿易談判。因為年初七剛一上班，美國團隊就到北京展開副部級磋商，正式的高級別磋商是初十起一連兩天，最後年初十二就各方熱議磋結果。

中國民間對中美貿易戰，當然繼續高度關注，但人家約束自己也約束的媒體說話不多，那搖來擺去一時主戰一時主和環球時報是個案。不過還是有人出來發表意見，還發在官方智庫主持的媒體上，就比較特別了，更特別的是那意見可歸類主和一派。

說相關的意見屬主和一派，首先是發表意見者對一段時間主戰派的高調不滿，認為層峰要關注當前國內在對外宣傳上過度強調「中美對抗」，在軍事節目和國際問題節目中的內容和觀點與習近平提出的建構新型大國關係的理念形成強烈反差。

與之同時，主和派的新觀點，也認為在海外拓展軟實力方面，官方應減少直接操作，最好是政府搭台，民間唱戲。而對境外非政府組織的管控方面，需要必要的區分，與外部世界接軌，對外宣傳中不宜過度強調中國與美國在價值觀念上的差異。

除對主戰和高調言行的批評外，稱之為主和新觀點，在於其對知識產權保護、關稅水平等方面提出新主張，比如關稅水平，指出中國需要透過關稅保護一些新興產業，但也有觀念問題，部門利益問題，和某些企業打著保護新興產業旗號追求自身利益的問題。

而主和派另一新意見，是認定從長遠看，受到兩國的根本利益和各種差異影響，中美兩國關係還會繼續在有限衝突和有限合作間波動。出於國家利益需要，兩國都會努力管控衝突，不會讓兩國關係走向全面對抗和戰爭。

北京習近平

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