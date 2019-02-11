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民調：42%德國人認為中國比美國靠譜 57%希望疏遠美國

2019-02-11 14:42世界日報 中國新聞組／北京11日電

川普出任美國總統兩年有餘，大西洋兩岸的互信關係不斷受到銷蝕。根據德國一民調機構的最新調查，近半德國人都認為，如今的中國是比美國更為靠譜的夥伴，超半數受訪者希望德國能進一步疏遠美國。

德國之聲中文網報導，這項調研是由傳統親美的德國「大西洋橋梁協會」與民調機構Civey共同進行的，在5000名受訪者中，85%的人對德美關係持負面評價。在分黨派統計中，研究者發現，只有右翼的德國選項黨(AfD）選民對德美關係的評價稍高（持正面評價者占18.2%），其餘各主要德國政黨的支持者對德美關係都持相當負面的看法(低於12%）。

超過一半的受訪者（57.6%）希望，德國能夠進一步疏遠美國；只有13%的人希望能夠進一步親近美國。而在與中國作對比時，高達42.3%的德國人認為，中國是比美國更靠譜的夥伴。

數百間諜竄歐？中駁德媒

此外，德國「世界報」近日報導，歐盟對外事務部（EEAS）發布警告聲稱，目前有「250名中國間諜和200名俄羅斯間諜」活躍在歐盟首都布魯塞爾周圍，歐洲各國外交官以及當地軍人要對此保持警惕。還有消息人士稱，外交官們甚至被警告不要到歐盟總部附近的幾家餐館或咖啡廳用餐。歐盟對外事務部還稱，以前最活躍的是俄羅斯間諜，現在中國也加入其中。

對此，中國駐歐盟使團發言人在官網發布聲明回應稱，「對這種捕風捉影、毫無根據的報導深感震驚」，並表示，中方一貫尊重各國主權，不干涉別國內政。高度重視歐盟和中歐關係，始終致力於維護和促進中歐關係的健康穩定發展。

這位發言人還稱，「我們敦促有關方面客觀公正看待中國和中歐關係，不要發表不負責任的言論」。

另據美國之音報導，中國近年來不斷加強在歐洲的情報蒐集工作。日前，立陶宛情報機構在年度報告中也曾警告說，中國情報人員在立陶宛和其他歐盟國家的間諜活動十分活躍，中國還試圖招募立陶宛公民為北京提供情報。中國駐立陶宛大使館嚴詞否認說：「立陶宛情報和安全單位單憑猜測和想像，沒有根據地扭曲事實，非常荒謬可笑。」

德國歐盟間諜

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