穆斯林國家第一槍…土耳其批中國：再教育營人道羞辱

2019-02-11 14:32 世界日報 中國新聞組╱北京11日電



土耳其外交部近日發表措詞強烈的聲明，要求中國關閉新疆「再教育營」。聲明並批評中國任意關押逾100萬名維吾爾族人，並施加虐待和政治洗腦，這種「有系統的同化政策」是極大的「人道羞辱」。對此，中國駐土耳其大使館發文回擊，要土國「收回不實指責」。

BBC中文網報導，土耳其外交部發言人阿克索（Hami Aksoy）在8日發表的一份聲明中說：「有100多萬的維吾爾土耳其人被任意逮捕，他們在監獄中遭受酷刑和政治洗腦，這已不再是秘密。」 他並說，那些未被拘留的人也遭受「巨大壓力」。

阿克索說：「在21世紀重新引入集中營以及中國當局對維吾爾族土耳其人的系統性同化政策是對人道的一大羞辱。」

聲明還提到，此前知名維吾爾音樂人黑伊特（Abdurehim Heyit）在中國的「再教育營」死亡。

阿克索表示，黑伊特已死的報導「讓土耳其公眾對新疆嚴重侵犯人權的行為有更強烈的反應」。

2017年黑伊特創作的歌曲《父親》提及「戰爭的烈士」，被北京當局視為極端分子，被判監八年，早前傳出他受虐至死，惟官方一直沒有證實。

港媒報導，土國此次的聲明是首次有穆斯林國家政府開腔抨擊新疆的「再教育營」問題。

中央社報導，中國駐土耳其大使館官網10日發布對土耳其的回應，否認設在新疆的教育培訓中心是「集中營」，表示其最核心目標是反恐和去極端化。

中方說，中土兩國都面臨嚴峻反恐形勢，反對在反恐問題上奉行雙重標準。希望土耳其「收回不實指責，並採取措施消除惡劣影響」。針對土耳其外交部發言人稱中國政府試圖消滅維吾爾人和其他穆斯林群體的種族、宗教和文化認同，嚴重侵犯維吾爾族人權，這篇問答稱這些言論「與事實完全不符」。

此外，土耳其亞太研究中心主任喬拉克奧盧分析指出，若安卡拉（土耳其首都）和北京進一步譴責對方，2009年烏魯木齊騷亂事件後的危機恐將重演。

2009年7月5日新疆烏魯木齊發生騷亂事件，導致197人死亡、1700人受傷。當時，土耳其民眾對這起事件強烈不滿，燒毀中國國旗、攻擊中國餐館，並上街示威抗議。

土耳其穆斯林和來自中國大西北地區的維吾爾人被視為在種族、文化和信仰上有緊密關聯。