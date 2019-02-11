兩岸官員公開互嗆 他致詞時罵「共產黨是癌細胞」

2019-02-11 13:06 世界日報 記者 世界日報 記者 陳開 ／艾爾蒙地市報導



駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長朱文祥10日在洛杉磯僑教中心公開抨擊，「共產黨是癌細胞，影響中國社會健康發展」。記者陳開攝影 分享 facebook 海峽兩岸官員公開互相叫罵的風潮，在洛杉磯繼續加碼上演。繼中華民國外交部長吳釗燮在推特回擊「國台辦的瘋子們」之後，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長朱文祥也跟隨外交部長的腳步，10日在洛杉磯僑教中心公開抨擊，「共產黨是癌細胞，影響中國社會健康發展」。

朱文祥10日在「洛杉磯各界新春聯歡團拜」致詞時表示，中國大陸缺乏自信，與「大而膽怯」的年獸相似；「共產黨是癌細胞」，影響中國社會健康發展。不過，朱文祥的抨擊並不是針對中國大陸民眾，而是直指中國共產黨。

朱文祥的抨擊中共，是兩岸近來互相公開叫罵的最新續集。蔡英文總統在春節前到台灣各地勞軍，但國台辦發言人馬曉光1月30日抨擊稱：最近一段時間，民進黨當局領導人忽而裝成「大力水手」當網紅，忽而又扮演「花旦」告洋狀，不斷升高兩岸對立，並說台灣以武拒統，是「死路一條」。

外交部長吳釗燮1月 31日不甘示弱，在外交部推特帳號上以慣用的「JW」發文回擊表示，台灣在捍衛自由和民主體制的前線，會努力持續對抗國家層級的干預、滲透、假消息、武力威脅、國際攻擊、五毛黨、「國台辦的瘋子們」和非洲豬瘟。

10日的春聯歡團拜有許多民選官員及僑社代表參與。朱文祥的致詞，以英文為主。他起初發言，圍繞早已寫好的講稿展開，內容多為春節習俗與祝福。在中段時他脫稿，話鋒一轉、由春節典故談到中國大陸。

朱文祥講述年獸故事。他表示，民間傳說中，「年獸體積龐大卻很膽小」，會被小小的鞭炮嚇跑，這與中國大陸有相似之處。中國大陸面積雖大，但容不下「不同聲音」；從當局封殺臉書、推特等影響言論自由的行為看，就可見一斑。

朱文祥強調，他不是挑釁，「中國大陸人民是可愛的」。問題出在中國共產黨是「癌細胞」，其專制獨裁已經嚴重影響中國社會的健康發展。中國大陸近年來經濟改革的確取得不小成就，但政治改革仍然落後。希望新的一年，中國有識之士盡快覺醒，加快中國大陸的自由民主進程。

10日部分出席洛杉磯各界新春聯歡團拜的民眾，為朱文祥的言論拍手叫好。但也有僑領表示，民進黨執政以來，台灣駐外官員屢有言語指責中國大陸與共產黨，究竟是受「自由民主的感召」，還是「政治任務」，亦或是為了「仕途抱負」，引人遐想。

朱文祥的言論，讓台下部分僑民鼓掌叫好，也引起部分僑民小聲嘀咕。有不願意透露姓名的僑領表示，民進黨在台灣執政以來，駐外官員在公開場合指責中國大陸與共產黨的次數越來越多；與此前國民黨掌權時，駐外官員在重要場合，以宣傳中華民國自由民主之光為主的發言風格，不盡相同。

先不論言論正確與否，其背後動機引人遐想。該僑領表示，朱文祥的一番發言慷慨激昂，彷彿受到自由民主的極大感召，對中國大陸現狀不吐不快。

另一名不願意透露姓名的僑領則說，考慮到民進黨政府對中國大陸、共產黨態度不友好，駐外官員的致詞從「誇台灣」變成「貶大陸」，也可能與民進黨下發的「政治任務」有關，其目的可能是割裂海外僑民與中國大陸殘存羈絆，或增加中國大陸移民與台灣移民間裂隙。亦或是「見什麼人，說什麼話」的官場潛規則。民進黨執政，官員為了仕途著想，「說他們愛聽的話」，自然不會錯。