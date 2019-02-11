蔡英文春節喊話：將「台商製造」轉為「台灣製造」

2019-02-11 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



總統蔡英文今（11）日在「2019大陸台商春節聯誼活動」致辭。記者蔡敏姿／攝影 分享 facebook 總統蔡英文11日在「2019大陸台商春節聯誼活動」致辭時表示，因應全球經濟、美中貿易新形勢、對台商來說，最有效也最可靠的方式，就是把生產基地移回台灣，要將「台商製造」轉換為「台灣製造」，事業就可以避免受到貿易制裁或是報復波及。

蔡英文表示，政府會全力協助台商回台投資，提升產業競爭力，因應全球經濟、美中貿易新形勢、對台商來說，最有效也最可靠的方式就是把生產基地移回台灣，要將「台商製造」轉換為「台灣製造」，事業就可以避免受到貿易制裁或是報復波及，尤其是具有未來性投資的製造，人工智慧、物聯網、工業4.0等，廉價勞動資源成本，已經不再是廠商生產的唯一考量因素，「現在屆是台商回台投資的最好機會」。

蔡英文說，經濟部將以企業需求為導向、整合土地、人力資源、稅務、以及資金等政策措施，排除投資障礙，特別是企業憂心的「五缺問題」，政府有決心以也能力解決。

為了因應全球經濟變化，蔡英文指出，上任以來持續擴大內需尋找新的成長動能，過去兩年多，推動「5+2」、前瞻基礎建設、都市更新、綠能發展、長照2.0等等，目的為了改善整體經濟結構，增強內需動能，今年會加速落實計畫。財經部門採取具體措施，降低租稅負擔，調高綜合所得稅扣除額，調降最高稅率、調整基本生活費等。推動擴大國旅補助方案、實施節能設備。希望內需成長可以彌補出口減緩影響，讓整體經濟維持穩定成長。由衷期待，台商可以扮演更重要的角色。