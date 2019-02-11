台商春節聯誼 2019期許：兩岸關係不要往下走就好

2019-02-11 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



「2019大陸台商春節聯誼活動」今（11）日在台北圓山飯店舉行，約600位人出席活動，人數創歷年來高峰。針對兩岸形勢新年願望，多數台商說：「兩岸關係不要往下走就好」，抱持不樂觀態度。

「今年新希望是兩岸關係不要往下走就好」一名資深台企聯幹部認為，陸委會跟著台灣政策走，但是海基會應該屬於民間服務，不要有太多政治因素干擾。目前兩岸關係敏感，怕多說多錯。大陸官方對台灣採取「已讀不回」，台商在大陸是夾心餅乾。

部分東莞台商表示，全球環境丕變，中美貿易戰下，台商在大陸的海外訂單劇降，大多要求第三地生產證明，但台商早深耕大陸遷廠不易，不少考慮回台灣投資，希望能解決資金回流、土地、勞力問題。

至於大陸對台31項優惠、居住證等政策便利台胞在陸生活，廣州台協常務副會長萬賢能說，大陸很多對台政策逐步推進，確實便利台商在陸生活，今年預期會有更多新政策。雖然大陸經濟增速趨緩，但新興產業的發展隨政策扶持有更好機遇。

海基會董事長張小月致辭表示，今日近600位出席，參與人數是歷年來高峰，回顧過去一年，海基會關心台商回台投資、技術創新議題，舉辦中小型座談會，參訪活動，針對台商回台投資、「5+2」政策，資金匯回台灣、課稅問題，舉辦座談會，邀請財政部、經濟部、金融台商代表，包括居住證，也舉辦座談會。保障台商權益，反映二代接班問題。