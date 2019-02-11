陳明通：政府永遠是台商的靠山

2019-02-11 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



陸委會主委陳明通今天在大陸台商春節聯誼活動上受訪表示，政府很願意聽取台商的意見，永遠是台商的靠山；至於現任大咖台商未出席，他不建議解讀為台商對蔡政府的抵制，他認為今年出席的情況與往年的變化不大。

陳明通受訪表示，今年的台商春節聯誼活動，比去年出席的人還多一些，整體來說，變化不大，非常歡迎台商回來過年，我們也希望聽取台商的意見，作為我們政策上制定或修改的參考，這是每年都會辦的活動。

針對大咖台商會長未出席，他表示，今年出席情況與往年差不多，沒有特別不同，有些人行程上不方便，我們仍相當歡迎，也很希望可以坐下來聽台商的意見，我們永遠是台商的靠山。特別中美貿易戰之際，在大陸經營的環境變數增多了，需要給台商最大的後盾。

大咖台商是否以不出席表達抵制？陳明通說，他不建議這樣解讀。

話鋒一轉，他提到大陸國家主席習近平日前發表習五點，他說，習五點當中，提到兩制台灣方案，還有所謂的民主協商，表示北京政府已經推動統一台灣的進程，必須嚴肅的面對看待，蔡總統在第一時間出面表達捍衛國家主權，拒絕一國兩制，這是作為中華民國政府，無論是元首或政府部門，必須一起站起來跟北京說不。

至於台商回台方案，陳明通說，在中美貿易戰和大陸經營環境的變數下，很多台商公開或私下講，希望能回台，我們也積極做準備，過去有五加二方案，政府也成立協助台商回台的相關單位。