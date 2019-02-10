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關切華為勢力增長 龐培歐罕見將訪中歐

2019-02-10 16:05世界日報 編譯徐榆涵／北京10日電

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）將訪問匈牙利、斯洛伐克和波蘭，特別關注...
美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）將訪問匈牙利、斯洛伐克和波蘭，特別關注中國在中歐扮演的角色。 歐新社
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美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）將訪問匈牙利斯洛伐克波蘭時，對中國電信設備大廠華為技術公司在中歐不斷增長的勢力表達關切。

路透報導，龐培歐將是20年來首次訪問斯洛伐克的美國國務卿；上一位訪問匈牙利的美國國務卿是喜萊莉柯林頓（Hillary Clinton），那已是2011年的事。

一名美國政府高階官員表示，在匈牙利和斯洛伐克，龐培歐將討論如何加強與兩國的安全關係，包括在國防合作上達成協議。

該官員說，「在匈牙利，國務卿將特別關注中國在中歐扮演的角色，並表達我們對華為在中歐勢力與日俱增的關切」。

此外，國務卿將「敦促地區領袖留意亞太國家的警告，這些國家因和中國過從甚密而陷入困境」。

龐培歐將於2月12日至14日前往華沙，進行正式會談並參加美國中東會議。美國試圖建立一個反對伊朗聯盟，並制定以色列和巴勒斯坦之間的和平計畫。

華為公司計畫在匈牙利建立一個歐洲物流中心，並於今年提高在該國的產能。華為還提出在波蘭建立一個網路安全中心，上月華為一名中國雇員和一名前波蘭安全官員因間諜罪在波蘭被捕。

前述美國高階官員表示，美國尤其擔憂華為在東歐和中歐小國的影響力。

他表示，中國看到近期有共產主義歷史、存在腐敗問題的相對小型國家，可輕易讓他們在關鍵部門進行國家滲透，然後擁有在歐盟範圍內運作的跳板。

匈牙利波蘭斯洛伐克
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