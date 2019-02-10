國泰勞資陷僵局 工會主席請辭、機師不排除罷工

2019-02-10 14:39 世界日報 香港新聞組╱香港10日電



國泰勞資陷僵局，機師隨時鬧罷工。報系資料照片 分享 facebook

台灣中華航空機師罷工持續，香港的國泰機師工會同陷內憂外患，會員不滿勞資協議的薪津方案，批評工會連番讓步，早前透過公投以96%大比數否決方案，據了解，工會主席在壓力下，昨日正式提出請辭，工會表明會重返談判桌，繼續力爭解決值勤編更安排，倘資方漠視訴求，將為工業行動升級作準備。國泰則表示會繼續與機師溝通，尋求共識。

香港01報導，國泰機師工會主席Darryl Soligo昨天向會員發電郵宣布辭職，他指上月底出爐的公投結果顯示，薪津方案遭壓倒性否決，參與率更刷新紀錄，已向工會及資方表達明確訊息。

工會內部亦已召開特別會議，探討未來路向，工會表明會重返談判桌，爭取將值勤編更獨立討論，倘勞資雙方能達共識，將重薪津方案談判。他直指，倘資方無視機師對原有薪津方案反響，又或未能爭取訴求，則會醞釀將工業行動升級，但未有詳細交代是否發動罷工或按章工作。

據報導，國泰機師勞資談判拉踞逾四年，資方去年底提出最新方案，承諾為機師加薪至少1%，2023年前會與機師個別討論津貼安排。早前計畫大幅削減、惹來不滿的租金及房屋津貼則獲承諾保留，並延長至少10年；至於2008年入職的機師，房津將增加4000元，協議生效第四年起，更可增加6000元。