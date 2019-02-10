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46深圳客遭冒牌詐騙！遊香港吃榨菜 精品團變強迫購物團

2019-02-10 14:40世界日報 香港新聞組╱香港10日電

深圳46名旅客農曆新年期間參加香港5天4夜旅遊團，不料遭冒牌旅行社詐騙，精品團變...
深圳46名旅客農曆新年期間參加香港5天4夜旅遊團，不料遭冒牌旅行社詐騙，精品團變為強迫購物團。圖擷自網易新聞
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深圳46名旅客農曆新年期間在網上報名參加香港5天4夜旅遊團，不料遭冒牌旅行社詐騙，精品團變為強迫購物團，四星酒店變三星且僅可住一晚，每餐都是榨菜、白菜等廉價食物，還差點在香港流落街頭。團友返深圳後報警，深圳市文體旅遊局與深圳市消費者委員會已介入調查。

據南方都市報報導，北京遊客余女士一家日前透過網絡，向聲稱是國旅(深圳)旅行社業務員「賀珊」報名，雙方在微信上確認行程，以微信先後支付了200元人民幣（約30美金）訂金及人民幣8800元（約1311美金）團費，參加港澳五日遊，其中電子合同標明「住宿標準為四星」，並備註「購物消費自願」。

據報導，余女士一家7日到香港後，發現一切與旅遊合同上的內容天差地別。本來說好為25至30人的精品團，卻變成了46人的強迫購物團，旅行的安排只一天，次日全部安排購物。此外，酒店餐飲的標準也被降低，合約明確約定入住香港四星級君逸酒店，實際到港後卻被安排入住了三星青逸酒店，且香港導遊明言只承擔一天酒店費用，之後要自行解決住宿。而原本宣稱三星升級餐飲，也變成了榨菜、白菜、雞蛋羹等廉價食物。

報導指，雖然余女士其後再三與「賀珊」溝通，但對方只提退當日房費差價，絲毫沒提接下來的酒店安排。余女士一家憤怒之下脫團自由行，返深圳後即向深圳消費者委員會投訴。而國旅（深圳）旅行社有關負責人成楊表示，相關方面核實後確認余女士遭遇的是野馬旅行社（即冒充正規旅行社違法經營的無牌旅行社或個人），並澄清「賀珊」非該公司員工，旅遊合同和公司印章亦屬假冒。

深圳香港旅行社
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