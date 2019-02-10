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殲15D著軍裝 中國自製航母戰力邁大步

2019-02-10 13:45世界日報 中國新聞組／北京10日電

提升自製航母戰力 殲15D塗上海軍色即將交付 蘇妍鳳
提升自製航母戰力 殲15D塗上海軍色即將交付 蘇妍鳳
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近日網上出現殲15D電子戰飛機的圖片，從相關圖片可以清楚看到殲15D電子戰飛機已經塗上海軍塗裝，表明飛機已經接近設計定型，即將交付部隊，國產航母作戰能力又向前邁進了一大步。

新浪軍事報導，此前殲15D電子戰飛機試飛的時候塗有黃色防銹漆，這個狀態表明飛機應該還處比較比較的原型機狀態，這個狀態飛機還處於試飛早期，可能還需要進行一些調整和完善塗裝包括飛機外形或者系統安裝等，這樣不可避免對飛機表面進行處理，另外黃色底漆對比度較高，有利於地面或者光學儀器拍攝飛機狀態，分析飛機飛行數據。

據報導，現在殲15D塗上海軍塗裝，表明飛機試飛工作即將結束，氣動結構、設備系統等配置接近成熟，需要調整的可能性已經不大，接近設計定型，飛機即將投入預生產，小批量交付部隊試用，中國海軍艦載機部隊將會迎來第一種專用電子戰飛機。

從相關圖片可以看到殲15D電子戰飛機總體設計與EA-18G相當或者相近，從機頭空速管取消來看，它應該用機載有源相控陣雷達替代了殲-15的機械掃描雷達，報導稱，機載有源相控陣雷達與後者相比，靈敏度更高，探測距離更強，尤其具備高精度對地探測模式，可以探測地面目標，對電子偵察系統獲取的目標進行識別。翼尖配備兩個電子支援偵察吊艙，能夠對輻射源進行遠距離定位，從而把電子干擾和反輻射導彈精確導向目標，為了給電子戰系統騰出空間，殲15D電子戰飛機應該也取消了航炮，座艙後座改裝電子戰系統操作員。飛機翼下可以掛載多個電子戰吊艙和反輻射導彈，具備硬、軟複合壓制能力。

報導指出，反輻射導彈方面，殲15D早期可能還會採用國產YJ-91反輻射導彈，不過YJ-91反輻射導彈原型是俄羅斯KH-31P反輻射導彈，它研製上世紀80年代，戰術技術指標相對落後，尤其美國曾經引進過這種導彈，對於KH-31P性能比較了解，可以進行有針對性對抗，有消息說中國相關單位已經著手發展更加先進的反輻射導彈，國產新一代反輻射導彈射程更遠，精度更大，抗干擾能力更強，能夠壓制新一代遠程防空導彈，這種導彈應該是殲15D主要武器。

殲15D
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