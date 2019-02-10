親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

【蜉蝣十年】父母因宗教逃離故鄉　港難民二代：為弟妹尋出路

2019-02-10 13:10香港01 記者曾雪雯／報導

P抵港時並不了解香港難民申請制度，直至逾期居留被警察拘捕，轉送往屯門的青山灣入境...
P抵港時並不了解香港難民申請制度，直至逾期居留被警察拘捕，轉送往屯門的青山灣入境事務中心（Castle Peak Bay Immigration Centre，CIC ）羈留，他才正式向入境處提出酷刑聲請。 香港01記者高仲明／攝影
分享

廿名滯港逾10年的尋求庇護者，去年6月聯署去信特首林鄭月娥爭取人道居港權。他們逃離的原由各異，但擠在這中途站，他們與下一代仿如代代被囚，兩代蜉蝣在制度間進退維谷。生於回教國度，17年前P 因信仰不同，冒上生命危險，與下一代相繼來港尋求庇護。上一代有家歸不得，下一代已在分不清何處是吾鄉。

穆斯林干戈縮影：國內動輒得疚的小眾

P來自一南亞回教國家，17年前他因為宗教問題遠離家鄉。他的經歷像穆斯林世界千年干戈的縮影，被主流穆斯林排拒少數非主流教派的故事。

因着所信奉的穆斯林流派，跟執政者、國內主流不同，P先被父親勒令搬家，「佢話接受唔到我信唔同流派」。後來，P捲入朋友聚會上打鬥事件，他稱僅列席的自己翌日卻被警察追捕，「有人藉此懲罰我嘅信仰」。他指，「嗰邊好危險，警察有錢就會捉人、做咩都得」。在他的故鄉，被捕後人間蒸發是平常事，甚至有極端穆斯林教派分支，會追殺其他派別的穆斯林。

當年家人重聚，P（左二）曾為家人平安抵港感到安心，但沒料到一家至今仍滯港等待出路...
當年家人重聚，P（左二）曾為家人平安抵港感到安心，但沒料到一家至今仍滯港等待出路。香港01記者高仲明／攝影
分享

2002年，他展開逃亡之旅，先乘飛機到泰國，再轉機到中國，後來再乘火車抵達香港。怎料，他到來港時，對方卻不時拘留他留在故鄉的太太。遠在他方的P只能焦慮地要求朋友把太太和一對年幼的子女帶到香港。至2005年，一家四口終於在異邦「香港」團聚。

穆斯林香港
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

中美新一回合副部級經貿磋商 年後立即登場

2019-02-10 11:43

殲15D著軍裝 中國自製航母戰力邁大步

2019-02-10 13:45

遭捷克指控威脅國安 華為擬採法律行動

2019-02-10 11:47

崔永元再爆：一名大陸警察 擁2.2億巨款

2019-02-09 23:55

逢九必亂陰影 中國2019年考驗多挑戰高

2019-02-10 14:03

派大量間諜在歐活動 中國駐歐使團：捕風捉影

2019-02-10 13:32

【蜉蝣十年】當人球14年 非洲足球員爭難民居港權

2019-02-10 13:10

陸駐美大使：中美關係主流不應改變

2019-02-10 11:30

印度總理莫迪赴爭議邊境 惹陸緊張

2019-02-09 23:55

立陶宛國安報告：中共派間諜 影響各國對台立場

2019-02-09 23:55

立陶宛國安報告：中國間諜活動影響各國對台立場

2019-02-09 12:28

菲律賓中業島填海 中國發動近百艘船進逼

2019-02-09 09:36

港股豬年開盤不利 恒指盤中跌400點

2019-02-08 10:02

限加令？外媒爆加拿大芥花籽對中國出口被拖延

2019-02-07 17:32

中國擬在東海啟動新的試開採行動 日方抗議

2019-02-07 16:29

陸實施新稅法 陸委會提醒台商留意風險

2019-02-07 14:05

香港大專院校知識轉移見效 收入增加

2019-02-07 12:24

川普國情咨文 中共鷹媒：中美關係在衝突中前行

2019-02-06 20:03

美國指改革WTO難約束中國 陸批「與事實不符」

2019-02-06 17:07

從買家到賣家 美國消費電子展陸企轉型

2019-02-06 11:51

研究：空氣如果夠好 中國人平均壽命可能增3年

2019-02-06 11:21

安倍拍影片拜年 陸媒：傳遞3個非同尋常的信號

2019-02-05 17:24

拉攏北京 安倍拍影片向中國民眾拜年

2019-02-04 19:33

中共空軍春節影片 陸委會：主權安全絕不退縮

2019-02-04 19:08

把礁變成島 設施如城市 中國在南海打造「不沉航母」

2019-02-04 11:00

年前互嗆 兩岸為「豬事」開槓

2019-02-03 23:57

影／共軍發布「我的戰鷹繞著寶島飛」 台北101大樓入鏡

2019-02-03 22:11

習近平新春團拜 強調弘揚愛國集體主義

2019-02-03 21:38

年前兩岸為了「豬事」 互批無理取鬧、顛倒黑白

2019-02-03 21:15

習近平向台灣民眾拜年 談今年要保持經濟社會穩定

2019-02-03 20:12

中國新版非洲豬瘟應急方案 哨兵豬入列

2019-02-03 20:09

國台辦批民進黨政府 借非洲豬瘟作政治文章、無理取鬧

2019-02-03 18:02

法國馬鈴薯藏一戰手榴彈 香港警方安全引爆

2019-02-03 17:55

600→100元 低價疫苗混充高價品 河北爆疫苗醜聞

2019-02-03 14:32

吸引緊盯手機年輕人 央視春晚推APP+送紅包

2019-02-03 14:19

《明報》記者遭警毆 明入稟控告警務處處長索償

2019-02-03 12:05

陸委會提醒 春節赴港澳旅遊 勿帶含豬肉伴手禮返台

2019-02-03 11:23

中國「造島神器」 在印度洋填出一座城

2019-02-03 11:00

大陸春節預計700萬人次出境遊 泰國為首選

2019-02-03 09:43
看更多

熱門文章

影／羨慕！紅包領太多 女童出動點鈔機數錢

2019-02-09 15:17

國泰航空陷勞資僵局 機師工會主席請辭後不排除罷工

2019-02-09 16:34

人民幣部分券別停止流通 4月底前快兌換

2019-02-09 16:46

共產黨的逆襲！ 它告訴你為何「只有中國人可拯救地球」

2019-02-10 09:00

「龍江二號」星 拍下最美「月地同框」照

2019-02-09 17:28

自駕遊雲南洱海 他竟在湖邊洗車、洗衣服…

2019-02-09 17:24

抄捷徑開上松花江 整輛客車凍在河中

2019-02-09 17:21

崔永元再爆：一名大陸警察 擁2.2億巨款

2019-02-09 23:55

4億陸客過年旅行 改瘋深度遊

2019-02-09 23:55

中國養兒代價高 「二孩大省」山東也不想生了

2019-02-09 17:26

來常熟 莫錯過這碗曾被宋美齡連道三聲好的麵

2019-02-10 10:33

親北京港媒：美介入加深 或引發台海新危機

2019-02-09 15:16

杜絕資本外流 中國最高法：重打地下錢莊

2019-02-09 20:04

印度總理莫迪赴爭議邊境 惹陸緊張

2019-02-09 23:55

遭捷克指控威脅國安 華為擬採法律行動

2019-02-10 11:47

病情惡化？97歲賭王傳住進ICU

2019-02-09 17:19

老外租賃在中國掀風潮 市場轉型不退燒

2019-02-10 11:48

冷血虐狗！四個月犬遭扔下露台重傷 豪宅主人被捕

2019-02-09 16:04

立陶宛國安報告：中共派間諜 影響各國對台立場

2019-02-09 23:55

千年紅木化為《富春山居圖》 牽起兩岸木雕工藝交流

2019-02-10 09:41

A股豬年11日開盤 拚開門紅

2019-02-10 00:26

台資傳產業 變身文創園區

2019-02-10 00:29

香江風情／豬籠入水 迭創新高

2019-02-09 23:55

中國影視業數據流量造假成產業鏈

2019-02-09 17:29

中美新一回合副部級經貿磋商 年後立即登場

2019-02-10 11:43

中國富商澳洲居留權被取消 聲明喊不公

2019-02-09 17:17

兩岸人物／均瑤董座 膽大包天寫傳奇

2019-02-10 00:28

派大量間諜在歐活動 中國駐歐使團：捕風捉影

2019-02-10 13:32

人行降準手法…不斷翻新

2019-02-10 00:26

【蜉蝣十年】父母因宗教逃離故鄉　港難民二代：為弟妹尋出路

2019-02-10 13:10

黃金投資 重獲青睞

2019-02-10 00:26

陸駐美大使：中美關係主流不應改變

2019-02-10 11:30

亞視前主席邱德根獨女告繼母 要提早分產還債

2019-02-09 17:18

香港首度破獲外傭假結婚集團 主腦編相識劇本、酒店拍假生活照

2019-02-09 15:07

疑冰箱短路起火 香港七犬葬身火海

2019-02-09 15:56

殲15D著軍裝 中國自製航母戰力邁大步

2019-02-10 13:45

台灣達人 擅長修復文物

2019-02-10 00:28

【蜉蝣十年】當人球14年 非洲足球員爭難民居港權

2019-02-10 13:10

手創聯盟藝品 專家驚艷

2019-02-10 00:29

逢九必亂陰影 中國2019年考驗多挑戰高

2019-02-10 14:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top