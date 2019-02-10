【蜉蝣十年】父母因宗教逃離故鄉 港難民二代：為弟妹尋出路

2019-02-10 13:10 香港01 記者曾雪雯／報導



P抵港時並不了解香港難民申請制度，直至逾期居留被警察拘捕，轉送往屯門的青山灣入境事務中心（Castle Peak Bay Immigration Centre，CIC ）羈留，他才正式向入境處提出酷刑聲請。 香港01記者高仲明／攝影 分享 facebook

廿名滯港逾10年的尋求庇護者，去年6月聯署去信特首林鄭月娥爭取人道居港權。他們逃離的原由各異，但擠在這中途站，他們與下一代仿如代代被囚，兩代蜉蝣在制度間進退維谷。生於回教國度，17年前P 因信仰不同，冒上生命危險，與下一代相繼來港尋求庇護。上一代有家歸不得，下一代已在分不清何處是吾鄉。

P來自一南亞回教國家，17年前他因為宗教問題遠離家鄉。他的經歷像穆斯林世界千年干戈的縮影，被主流穆斯林排拒少數非主流教派的故事。

因着所信奉的穆斯林流派，跟執政者、國內主流不同，P先被父親勒令搬家，「佢話接受唔到我信唔同流派」。後來，P捲入朋友聚會上打鬥事件，他稱僅列席的自己翌日卻被警察追捕，「有人藉此懲罰我嘅信仰」。他指，「嗰邊好危險，警察有錢就會捉人、做咩都得」。在他的故鄉，被捕後人間蒸發是平常事，甚至有極端穆斯林教派分支，會追殺其他派別的穆斯林。

當年家人重聚，P（左二）曾為家人平安抵港感到安心，但沒料到一家至今仍滯港等待出路。香港01記者高仲明／攝影 分享 facebook

2002年，他展開逃亡之旅，先乘飛機到泰國，再轉機到中國，後來再乘火車抵達香港。怎料，他到來港時，對方卻不時拘留他留在故鄉的太太。遠在他方的P只能焦慮地要求朋友把太太和一對年幼的子女帶到香港。至2005年，一家四口終於在異邦「香港」團聚。