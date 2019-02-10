【蜉蝣十年】當人球14年 非洲足球員爭難民居港權

2019-02-10 13:10 香港01 記者曾雪雯／報導



N夢想成為職業足球員，滯港期間無法工作，足球成了他的支柱。他堅持每周下場四、五次，至今是某地方球隊的一員。香港01記者高仲明／攝影 分享 facebook

香港難民像寄生於天地間的渺小蜉蝣，隨水流散的一生在制度裡不留痕跡。由於香港沒有簽署《難民公約》，所以，聯合國《難民公約》從未適用，港府一般不會視提出免遣返聲請者為「尋求庇護者」或「難民」，他們只會被統稱為文件上的「免遣返聲請者」。

去年六月，20名滯港10年以上、無嚴重刑事案底的尋求庇護者去信行政長官林鄭月娥，希望港府能酌情批出人道居留權。勝算極低，但這封信，令一群在制度間消耗人生的香港難民浮出水面，為人知曉。留港14年的N先生是其中之一。在免遣返聲請個案被拒的99%與獲確立的1%數據以外，N是從非洲亡命而來的足球員，也是一名港人的丈夫。

全家被擄 非洲足球員負傷逃港

38歲的N是來自非洲某國的足球員。14年前，他踢畢足球後回家休息，突然，有人闖進家門，在他眼前綁走他的父母，將他與弟弟蒙眼擄到別處。他估計，這只因父親舉報親政府人士的罪行而遭到報復。

「非洲不像香港，綁走、殺死人不需原因。」他和弟弟其後逃脫，N負傷倉皇穿越多國邊境，逃往別國機場，終搭上一班逃往香港的班機。他與那受虐至重傷的手臂揮別故土，往異邦尋求政治庇護。那一年，他24歲。

N說，曾有滯港近7年的尋求庇護者朋友死在香港。由於尋求庇護者不在香港器官捐贈名單之列，患上腎病的朋友後來選擇自殺。他逐與朋友籌錢把逝者的骨灰寄回非洲故鄉。香港01記者高仲明／攝影 分享 facebook

制度夾縫間被消耗的14年

但獲得安全後，叫N萬料不及的是，夢想以足球維生的他從此成了制度間的「人球」。 時值2005年，N抵港後第二日，他便到聯合國難民署香港辦事處（UNHCR）尋求庇護。然而，要進入系統，尋求庇護者必須逾期居留，觸犯《入境條例》，才能展開程序。於是，他逐成為文件上的「非法入境者（Illegal immigrant）」，至今14年。

漫長的14年，N流竄在幾經變動聲請制度之間。當年香港難民政策行雙軌制，UNHCR處理「尋求政治庇護」申請與審核難民資格，而入境處則處理「酷刑聲請」及遣返程序 。N向聯合國提出的聲請，翌年被拒。其後，他於2007年轉向入境處提交酷刑聲請。兩年後，他接到入境處第一個電話安排面試，然後又了音無訊地等待5年。