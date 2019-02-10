親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

【蜉蝣十年】當人球14年 非洲足球員爭難民居港權

2019-02-10 13:10香港01 記者曾雪雯／報導

N夢想成為職業足球員，滯港期間無法工作，足球成了他的支柱。他堅持每周下場四、五次...
N夢想成為職業足球員，滯港期間無法工作，足球成了他的支柱。他堅持每周下場四、五次，至今是某地方球隊的一員。香港01記者高仲明／攝影
分享

香港難民像寄生於天地間的渺小蜉蝣，隨水流散的一生在制度裡不留痕跡。由於香港沒有簽署《難民公約》，所以，聯合國《難民公約》從未適用，港府一般不會視提出免遣返聲請者為「尋求庇護者」或「難民」，他們只會被統稱為文件上的「免遣返聲請者」。

去年六月，20名滯港10年以上、無嚴重刑事案底的尋求庇護者去信行政長官林鄭月娥，希望港府能酌情批出人道居留權。勝算極低，但這封信，令一群在制度間消耗人生的香港難民浮出水面，為人知曉。留港14年的N先生是其中之一。在免遣返聲請個案被拒的99%與獲確立的1%數據以外，N是從非洲亡命而來的足球員，也是一名港人的丈夫。

全家被擄　非洲足球員負傷逃港

38歲的N是來自非洲某國的足球員。14年前，他踢畢足球後回家休息，突然，有人闖進家門，在他眼前綁走他的父母，將他與弟弟蒙眼擄到別處。他估計，這只因父親舉報親政府人士的罪行而遭到報復。

「非洲不像香港，綁走、殺死人不需原因。」他和弟弟其後逃脫，N負傷倉皇穿越多國邊境，逃往別國機場，終搭上一班逃往香港的班機。他與那受虐至重傷的手臂揮別故土，往異邦尋求政治庇護。那一年，他24歲。

N說，曾有滯港近7年的尋求庇護者朋友死在香港。由於尋求庇護者不在香港器官捐贈名單...
N說，曾有滯港近7年的尋求庇護者朋友死在香港。由於尋求庇護者不在香港器官捐贈名單之列，患上腎病的朋友後來選擇自殺。他逐與朋友籌錢把逝者的骨灰寄回非洲故鄉。香港01記者高仲明／攝影
分享

制度夾縫間被消耗的14年

但獲得安全後，叫N萬料不及的是，夢想以足球維生的他從此成了制度間的「人球」。 時值2005年，N抵港後第二日，他便到聯合國難民署香港辦事處（UNHCR）尋求庇護。然而，要進入系統，尋求庇護者必須逾期居留，觸犯《入境條例》，才能展開程序。於是，他逐成為文件上的「非法入境者（Illegal immigrant）」，至今14年。

漫長的14年，N流竄在幾經變動聲請制度之間。當年香港難民政策行雙軌制，UNHCR處理「尋求政治庇護」申請與審核難民資格，而入境處則處理「酷刑聲請」及遣返程序 。N向聯合國提出的聲請，翌年被拒。其後，他於2007年轉向入境處提交酷刑聲請。兩年後，他接到入境處第一個電話安排面試，然後又了音無訊地等待5年。

難民香港足球非洲聯合國
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

中美新一回合副部級經貿磋商 年後立即登場

2019-02-10 11:43

殲15D著軍裝 中國自製航母戰力邁大步

2019-02-10 13:45

【蜉蝣十年】父母因宗教逃離故鄉　港難民二代：為弟妹尋出路

2019-02-10 13:10

遭捷克指控威脅國安 華為擬採法律行動

2019-02-10 11:47

崔永元再爆：一名大陸警察 擁2.2億巨款

2019-02-09 23:55

逢九必亂陰影 中國2019年考驗多挑戰高

2019-02-10 14:03

派大量間諜在歐活動 中國駐歐使團：捕風捉影

2019-02-10 13:32

陸駐美大使：中美關係主流不應改變

2019-02-10 11:30

印度總理莫迪赴爭議邊境 惹陸緊張

2019-02-09 23:55

立陶宛國安報告：中共派間諜 影響各國對台立場

2019-02-09 23:55

立陶宛國安報告：中國間諜活動影響各國對台立場

2019-02-09 12:28

菲律賓中業島填海 中國發動近百艘船進逼

2019-02-09 09:36

港股豬年開盤不利 恒指盤中跌400點

2019-02-08 10:02

限加令？外媒爆加拿大芥花籽對中國出口被拖延

2019-02-07 17:32

中國擬在東海啟動新的試開採行動 日方抗議

2019-02-07 16:29

陸實施新稅法 陸委會提醒台商留意風險

2019-02-07 14:05

香港大專院校知識轉移見效 收入增加

2019-02-07 12:24

川普國情咨文 中共鷹媒：中美關係在衝突中前行

2019-02-06 20:03

美國指改革WTO難約束中國 陸批「與事實不符」

2019-02-06 17:07

從買家到賣家 美國消費電子展陸企轉型

2019-02-06 11:51

研究：空氣如果夠好 中國人平均壽命可能增3年

2019-02-06 11:21

安倍拍影片拜年 陸媒：傳遞3個非同尋常的信號

2019-02-05 17:24

拉攏北京 安倍拍影片向中國民眾拜年

2019-02-04 19:33

中共空軍春節影片 陸委會：主權安全絕不退縮

2019-02-04 19:08

把礁變成島 設施如城市 中國在南海打造「不沉航母」

2019-02-04 11:00

年前互嗆 兩岸為「豬事」開槓

2019-02-03 23:57

影／共軍發布「我的戰鷹繞著寶島飛」 台北101大樓入鏡

2019-02-03 22:11

習近平新春團拜 強調弘揚愛國集體主義

2019-02-03 21:38

年前兩岸為了「豬事」 互批無理取鬧、顛倒黑白

2019-02-03 21:15

習近平向台灣民眾拜年 談今年要保持經濟社會穩定

2019-02-03 20:12

中國新版非洲豬瘟應急方案 哨兵豬入列

2019-02-03 20:09

國台辦批民進黨政府 借非洲豬瘟作政治文章、無理取鬧

2019-02-03 18:02

法國馬鈴薯藏一戰手榴彈 香港警方安全引爆

2019-02-03 17:55

600→100元 低價疫苗混充高價品 河北爆疫苗醜聞

2019-02-03 14:32

吸引緊盯手機年輕人 央視春晚推APP+送紅包

2019-02-03 14:19

《明報》記者遭警毆 明入稟控告警務處處長索償

2019-02-03 12:05

陸委會提醒 春節赴港澳旅遊 勿帶含豬肉伴手禮返台

2019-02-03 11:23

中國「造島神器」 在印度洋填出一座城

2019-02-03 11:00

大陸春節預計700萬人次出境遊 泰國為首選

2019-02-03 09:43
看更多

熱門文章

影／羨慕！紅包領太多 女童出動點鈔機數錢

2019-02-09 15:17

國泰航空陷勞資僵局 機師工會主席請辭後不排除罷工

2019-02-09 16:34

人民幣部分券別停止流通 4月底前快兌換

2019-02-09 16:46

共產黨的逆襲！ 它告訴你為何「只有中國人可拯救地球」

2019-02-10 09:00

「龍江二號」星 拍下最美「月地同框」照

2019-02-09 17:28

自駕遊雲南洱海 他竟在湖邊洗車、洗衣服…

2019-02-09 17:24

抄捷徑開上松花江 整輛客車凍在河中

2019-02-09 17:21

崔永元再爆：一名大陸警察 擁2.2億巨款

2019-02-09 23:55

4億陸客過年旅行 改瘋深度遊

2019-02-09 23:55

中國養兒代價高 「二孩大省」山東也不想生了

2019-02-09 17:26

來常熟 莫錯過這碗曾被宋美齡連道三聲好的麵

2019-02-10 10:33

親北京港媒：美介入加深 或引發台海新危機

2019-02-09 15:16

杜絕資本外流 中國最高法：重打地下錢莊

2019-02-09 20:04

印度總理莫迪赴爭議邊境 惹陸緊張

2019-02-09 23:55

遭捷克指控威脅國安 華為擬採法律行動

2019-02-10 11:47

病情惡化？97歲賭王傳住進ICU

2019-02-09 17:19

老外租賃在中國掀風潮 市場轉型不退燒

2019-02-10 11:48

冷血虐狗！四個月犬遭扔下露台重傷 豪宅主人被捕

2019-02-09 16:04

立陶宛國安報告：中共派間諜 影響各國對台立場

2019-02-09 23:55

千年紅木化為《富春山居圖》 牽起兩岸木雕工藝交流

2019-02-10 09:41

A股豬年11日開盤 拚開門紅

2019-02-10 00:26

台資傳產業 變身文創園區

2019-02-10 00:29

香江風情／豬籠入水 迭創新高

2019-02-09 23:55

中國影視業數據流量造假成產業鏈

2019-02-09 17:29

中美新一回合副部級經貿磋商 年後立即登場

2019-02-10 11:43

中國富商澳洲居留權被取消 聲明喊不公

2019-02-09 17:17

兩岸人物／均瑤董座 膽大包天寫傳奇

2019-02-10 00:28

派大量間諜在歐活動 中國駐歐使團：捕風捉影

2019-02-10 13:32

人行降準手法…不斷翻新

2019-02-10 00:26

【蜉蝣十年】父母因宗教逃離故鄉　港難民二代：為弟妹尋出路

2019-02-10 13:10

黃金投資 重獲青睞

2019-02-10 00:26

陸駐美大使：中美關係主流不應改變

2019-02-10 11:30

亞視前主席邱德根獨女告繼母 要提早分產還債

2019-02-09 17:18

香港首度破獲外傭假結婚集團 主腦編相識劇本、酒店拍假生活照

2019-02-09 15:07

疑冰箱短路起火 香港七犬葬身火海

2019-02-09 15:56

殲15D著軍裝 中國自製航母戰力邁大步

2019-02-10 13:45

台灣達人 擅長修復文物

2019-02-10 00:28

【蜉蝣十年】當人球14年 非洲足球員爭難民居港權

2019-02-10 13:10

手創聯盟藝品 專家驚艷

2019-02-10 00:29

逢九必亂陰影 中國2019年考驗多挑戰高

2019-02-10 14:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top